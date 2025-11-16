Dervişoğlu: Akşener ile arama kimse giremez

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İYİ Parti'nin 4'üncü Olağan İstanbul İl Kongresi'nde, partililere hitap eden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

"SİYASET GİDENLERLE DEĞİL KALANLARLA YAPILIR"

Partinin zor bir süreçten geçtiğine dair beklentilere yanıt veren Dervişoğlu, "Bu kongrelerin bile bu güzellikler içinde yapılmasını dahi beklemiyorlardı. Onlara göre Türkiye'de ve İstanbul'da İYİ Parti bitmişti. Şimdi gelsinler bu salonda İYİ Parti'nin ne olduğunu, İstanbul'un ne olduğunu görsünler" şeklinde konuştu. Partiden ayrılan milletvekillerine de değinen Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Partimizin 44 milletvekiliyle geldiği parlamentoda bugün 29 kişiyiz. 15 arkadaşımız partisinden istifa etti. Emin olun dava arkadaşlarım, birini bile kararından vazgeçirebilmek için bir tek cümle bile kurmadım. Çünkü ben biliyorum, siyaset gidenlerle değil kalanlarla yapılır."

AKŞENER MESAJI: ARAMA KİMSE GİREMEZ

Parti içi tartışmalara yönelik spekülasyonlara cevap veren Dervişoğlu, parti tabanına birlik çağrısı yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Benim bu partinin geçmişiyle hiçbir problemim yok, olamaz. Bu partiyi kuran irade yok sayılamaz. Açık olarak söylüyorum. Benim Sayın kurucu Genel Başkanım Meral Akşener ile arama hiç kimse giremez. Herkes bunu böyle bilsin. Bu tartışmaları çıkaranlardan, bu tartışmalardan beslenmeye kalkışanlardan azami ölçüde uzak durmanızı istirham ediyorum. Her yerde söylediğimi burada tekrarlıyorum. Aranıza şeytanları sokmayın diyorum. Milletin, 'İYİ Parti neler konuşuyor, sorunlara hangi pencereden bakıyor ve hangi projeleri üretiyor' diye bakması lazım. Oysa televizyonları açtığında 'Bu gider mi, bu döner mi' diye bakıyor. Kimsenin bir yere gideceği, kimsenin de bulunduğu yerden gideceği yok."

"HEDEFİMİZ SİYASETİN MERKEZİ VE İKTİDAR YOLCULUĞU"

Dervişoğlu, konuşmasının devamında partinin siyasi konumlanmasına ve hedeflerine dikkat çekti. Bazı çevrelerin İYİ Parti'yi denklem dışında bırakmak istediğini belirten Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasetin yeniden tanzim edilmesi gerekiyor birilerine göre ve bu denklemde İYİ Parti olmasın istiyorlar. İYİ Parti'yi dar bir marjinal alana sıkıştırmak istiyorlar. Biz İYİ Parti'yi Türk siyasetinde boşalan merkeze ikame etmek için kurduk. Dar alanlarda kısa paslaşmalar yapmakla asla ve kat'a işimiz olamaz. Sefaletle savaşacağız, vurgunculukla savaşacağız, yolsuzlukla savaşacağız, üretimsizlikle savaşacağız, işsizlikle savaşacağız, umutsuzlukla savaşacağız. Büyük bir mücadele bekliyor bizi. Vakit tamamdır, bu saatten sonra çıktığımız yolculuğun adı iktidar yolculuğudur. Artık söylüyorum, vakit tamamdır. İYİ Parti köküyle, gövdesiyle, dallarıyla, yapraklarıyla, meyveleriyle, çiçekleriyle Türk milletiyle hemhal olmuştur. O sebeple kaybedecek 1 dakikamız bile yoktur ama kazanacağımız büyük zaferler bizleri beklemektedir."