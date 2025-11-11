Deren ve Derin Talu ifade verdi
Yayınlanma:
Defne Samyeli'nin uyuşturucu kullandığı iddiası ile gözaltına alınıp serbest bırakılan kızları Deren ve Derin Talu savcılığa ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlendiği soruşturma kapsamında 19 ünlü, 8 Ekim'de şafak operasyonu ile gözaltına alındı.
Ünlülerin, uyuşturucu kullandığı iddia edildi. Ünlülere yönelik bir itibar suikastı yapıldığı eleştirisi sosyal medyada da yankılandı.
İFADE VERDİLER
Aynı günün akşamı serbest bırakılan isimler arasında yer alan, Sunucu Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu'nun ifade verdiği öğrenildi.
Defne Samyeli kızlarının uyuşturucu testi sonuçlarına isyan etti: Güvenmiyoruz!
Talu kardeşlerin dün (10 Kasım) akşam İstanbul Adliyesi'ne gittiği öğrenildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)