Defne Samyeli kızlarının uyuşturucu testi sonuçlarına isyan etti: Güvenmiyoruz!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlamasıyla aralarında İrem Derici, Hadise Açıkgöz, Dilan Polat, Engin Polat, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Özge Özpirinçci, Duygu Özaslan, Zeynep Meriç Aral Keskin, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Birce Akalay, Metin Akdülger ve Ceren Moray Orcan’ın da bulunduğu 19 ünlü isim 8 Ekim'de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimlere Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yapılırken 19 ismin 8'inin sonuçları pozitif çıktı.

DEFNE SAMYELİ KIZLARININ UYUŞTURUCU TESTİ SONUÇLARINA İSYAN ETTİ

Testi pozitif çıkan isimlerin Dilan Polat, Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım ve Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu'nun olduğu öğrenildi.

Soruşturmadaki gizlilik kararı nedeni ile öğrenemedikleri test sonuçlarını basından duyduklarını ifade eden Defne Samyeli "Bu ülkede yaşamak çok zor" diyerek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kendisinin sigara kullanmanın bile yasaklanaması gerektiğini savunan biri olduğunu söyleyen Samyeli, kızlarının test sonuçlarının güvenilir olmadığını vurgulayarak isyan etti.

Devletin uyuşturucu ile mücadelesinin ne kadar etkin olduğununun "kocaman bir soru işareti" olduğunu söyleyen Samyeli, "Apar topar gözaltına alınan bu isimlerin ne şekilde belirlendiği, haklarında nasıl ihbar olduğu bile henüz kendilerine ve biz ailelere söylenmedi. Çünkü dosyada 'gizlilik' kararı var. Bununla birlikte bu tartışmalı test sonuçlarını biz basından öğreniyoruz." dedi.

"GÜVENMİYORUZ!"

Soruşturma sürecini sert şekilde eleştiren Samyeli, Adli Tıp sonuçlarına da güvenmediklerini ifade ederek bağımsız ve güvenilir bir kurumda testi tekrarlayacaklarını söyledi.

İşte Samyeli'nin o paylaşımı: