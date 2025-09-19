Depremzedelerin sağlık ocağı yine suya battı: 4 defa taşıdılar çare olmadı

Hatay’da, geçtiğimiz gece yağan yağmur nedeniyle konteyner Aşağıokçular Sağlık Ocağı’nı su bastı. Sabah işlerine giden sağlık çalışanları ve muayeneye gelen vatandaşlar ellerine paspas alarak suyu temizlemeye çalışırken sağlık ocağı çalışanları zor koşullara rağmen Hatay’ı terk etmediklerini ve sorunların çözülmesini istediklerini ifade etti.

Hatay’da geçtiğimiz gece etkili olan yağış nedeniyle bazı konteyner kentler ve konteyner sağlık ocaklarını su bastı. Defne ilçesi Aşağıokçular Sağlık Ocağı da su baskını yaşayan yerlerden biri olurken sabah saatlerinde çalışmak için konteynere gelen sağlık ocağı çalışanları ve muayeneye gelen vatandaşlar konteynerin sular içinde kaldığını gördü. Sağlık ocağı çalışanları paspas ile konteyneri temizlemeye çalıştıklarını, vatandaşların da kendilerine yardım ettiğini ifade etti.

“KONTEYNERİ 4 DEFA TAŞIDIK”

Sağlık çalışanları, geçtiğimiz hafta sağlık ocağının yan tarafında bulunan enkaz nedeniyle sağlık ocağını su bastığını, yolun çamur olmaması için kendi imkanlarıyla parke taşı yaptıklarını fakat parke taşlarının çalındığını ifade ederek "Konteyneri dört defa taşıdık. Konteyner koyduğumuz yerler şahıs malı. Bir süre devam ediyoruz sonra çıkmamızı istiyorlar. Normal şartlarda fiziki yeri İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı gibi yetkili kurumlar gösterir. Biz de iç döşemesini kendimiz yaparız. Fakat Sağlık Müdürlüğü betonarme yapı için kalıcı yer gösterebilir ya da biz bir betonarme yapı bulacağız. Bakanlık 2019 sonrası yapılan betonarme yapılar onaylıyor. Hatay'da şu an 2019 sonrası yapılan bina yok” sözlerini sarf etti.

Sağlık çalışanları, işlerini severek yaptığını, deprem sonrası zor koşullara rağmen gitmediklerini ve Hatay'da kaldıklarını, konteynerden sağlık kurumlarının alt yapılarının güçlendirilmesi için destek beklediklerini vurguladı.

HATAY'A BİR SAĞLIK OCAĞI YAPILAMADI!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 hafta önce Malatya’da 300 bininci konutun anahtarının teslim edildiğini ifade etmiş ve “Bugün itibarıyla deprem bölgesindeki her 3 hak sahibi vatandaşımızdan 2'sini yeni yuvasına kavuşturmuş oluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:ANKA

