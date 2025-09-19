Depremde 29 kişi can vermişti! “Kusurlu” bulunan kamu görevlileri yeni bilirkişi raporunda yer almadı

Depremde 29 kişi can vermişti! “Kusurlu” bulunan kamu görevlileri yeni bilirkişi raporunda yer almadı
Yayınlanma:
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 29 kişiye mezar olan Özlem Bayraktar Apartmanı’na ilişkin üçüncü bilirkişi raporunda, yapı müteahhidi, şantiye şefi, statik proje müellifi, statik fenni mesul ve görevli mühendisler "asli kusurlu" bulundu. İlk iki raporda tali kusurlu bulunan belediye görevlilerine ilişkin son raporda herhangi bir tespit yer almadı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Türkoğlu ilçesinde yıkılan Özlem Bayraktar Apartmanı'nda 29 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi ise yaralandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Kadir Atmaca, statik proje müellifi Hikmet Doğanay, şantiye şefi Beyza Aygün Bağdatlı, yapı denetim şirketi yetkilileri Hakan Çirişoğlu, Mehmet Kara, Mehmet Numan Aydoğan ve Nevzat Bol hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan dava açtı.

Özlem Bayraktar Apartmanı’na ilişkin şimdiye dek hazırlanan Karadeniz Teknik ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi bilirkişi raporlarında, binanın yıkılmasında müteahhit, şantiye şefi, statik proje müellifi, yapı denetim şirketi yetkilileri, statik ve uygulama denetçileri ile kontrol elemanı "asli", belediyenin ilgili birimleri ise "tali" kusurlu olarak bulundu.

Bilirkişi raporu gelmediği için duruşma ertelendi: Depremzede “Bu nasıl adalettir” diyerek isyan ettiBilirkişi raporu gelmediği için duruşma ertelendi: Depremzede “Bu nasıl adalettir” diyerek isyan etti

ASLİ KUSURLU BULUNDULAR!

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, ocak ayında görülen dördüncü duruşmada üçüncü bilirkişi raporunun alınmasına karar verdi. Pamukkale Üniversitesi'nden 7 akademisyenin hazırladığı raporda, yapı müteahhidi ve şantiye şefi, binanın taşıyıcı elemanlarını 2007 Deprem Yönetmeliği ve sabit etriye kanca açısı ile çiroz uygulama detaylarına aykırı şekilde inşa ettikleri için asli kusurlu bulundu

Statik proje müellifi ise, 29 Aralık 2017 tarihli yapı ruhsatından sonra hazırladığı statik/betonarme proje hesap raporunda binanın sismik ağırlığını hatalı hesapladığı ve raporun eksiklikler içerdiği için asli kusurlu bulundu.

Statik fenni mesul (yapı denetim kuruluşu yetkilisi), ruhsat ve inşa sürecinde denetim görevini yerine getirmemesi; denetimsiz hazırlanan statik/betonarme projenin sismik ağırlık açısından uygun olmaması ve denetimsiz inşa edilen yapının taşıyıcı elemanlarında 2007 Deprem Yönetmeliği ile sabit etriye kanca açısı ve çiroz uygulama detaylarına aykırılıklar bulunması sebebiyle asli kusurlu bulundu.

10 Nisan 2018, 3 Kasım 2018 ve 3 Haziran 2020 tarihli personel bildirgelerinde görevli proje ve uygulama denetçileri ile kontrol elemanı inşaat mühendisleri, ruhsat ve inşa süreçlerinde denetim sorumluluklarını yerine getirmemeleri ve yapının taşıyıcı elemanlarını 2007 Deprem Yönetmeliği ile sabit etriye kanca açısı ve çiroz uygulama detaylarına aykırı şekilde inşa etmeleri nedeniyle asli kusurlu bulundu.

eprem.jpg

KAMU GÖREVLİLERİ RAPORDA YER ALMADI!

İlk iki bilirkişi raporunda "tali kusurlu” bulunan belediye görevlilerine ise, son raporda herhangi bir atıf yapılmadı.

Özlem Bayraktar Apartmanı'nda anne ve babasını kaybeden Osman Nadir Akıllı, yargılama sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "6 Şubat depreminde Kahramanmaraş'ta Özlem Bayraktar Apartmanı, depremin ilk saniyelerinde yıkıldı. Annem, babam ve 29 canımızı kaybettik. Tam 31 aydır adalet arıyoruz, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bugün, Özlem Bayraktar Apartmanı dosyasında üç bilirkişi raporuna rağmen müteahhit dışında herhangi bir tutuklama yok; henüz ifadesi alınmış tek bir kamu görevlisi bulunmuyor. Bu adalet mi? Göz göre göre ihmal ve denetimsiz yapılan bir mezar, ama sorumlular ellerini kollarını sallayarak dışarıda dolaşıyor. Bizler ise her gün bu acıyla kavruluyoruz." ifadelerini kullandı.

Depremde 16 kişi hayatını kaybetmişti! Tanığın mahkemedeki sözleri dehşete düşürdüDepremde 16 kişi hayatını kaybetmişti! Tanığın mahkemedeki sözleri dehşete düşürdü

Kaynak:ANKA

Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Türkiye
Memleket perperişan oluyor!
Memleket perperişan oluyor!
Yol verme kavgası kamerada: Aracından inip diğer sürücüye saldırdı!
Yol verme kavgası kamerada: Aracından inip diğer sürücüye saldırdı!
Tarihte ilk! Tekirdağ bölgesini tehdit ediyor
Tarihte ilk! Tekirdağ bölgesini tehdit ediyor