Depremde 29 kişi can vermişti! “Kusurlu” bulunan kamu görevlileri yeni bilirkişi raporunda yer almadı

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Türkoğlu ilçesinde yıkılan Özlem Bayraktar Apartmanı'nda 29 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi ise yaralandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Kadir Atmaca, statik proje müellifi Hikmet Doğanay, şantiye şefi Beyza Aygün Bağdatlı, yapı denetim şirketi yetkilileri Hakan Çirişoğlu, Mehmet Kara, Mehmet Numan Aydoğan ve Nevzat Bol hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan dava açtı.

Özlem Bayraktar Apartmanı’na ilişkin şimdiye dek hazırlanan Karadeniz Teknik ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi bilirkişi raporlarında, binanın yıkılmasında müteahhit, şantiye şefi, statik proje müellifi, yapı denetim şirketi yetkilileri, statik ve uygulama denetçileri ile kontrol elemanı "asli", belediyenin ilgili birimleri ise "tali" kusurlu olarak bulundu.

ASLİ KUSURLU BULUNDULAR!

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, ocak ayında görülen dördüncü duruşmada üçüncü bilirkişi raporunun alınmasına karar verdi. Pamukkale Üniversitesi'nden 7 akademisyenin hazırladığı raporda, yapı müteahhidi ve şantiye şefi, binanın taşıyıcı elemanlarını 2007 Deprem Yönetmeliği ve sabit etriye kanca açısı ile çiroz uygulama detaylarına aykırı şekilde inşa ettikleri için asli kusurlu bulundu

Statik proje müellifi ise, 29 Aralık 2017 tarihli yapı ruhsatından sonra hazırladığı statik/betonarme proje hesap raporunda binanın sismik ağırlığını hatalı hesapladığı ve raporun eksiklikler içerdiği için asli kusurlu bulundu.

Statik fenni mesul (yapı denetim kuruluşu yetkilisi), ruhsat ve inşa sürecinde denetim görevini yerine getirmemesi; denetimsiz hazırlanan statik/betonarme projenin sismik ağırlık açısından uygun olmaması ve denetimsiz inşa edilen yapının taşıyıcı elemanlarında 2007 Deprem Yönetmeliği ile sabit etriye kanca açısı ve çiroz uygulama detaylarına aykırılıklar bulunması sebebiyle asli kusurlu bulundu.

10 Nisan 2018, 3 Kasım 2018 ve 3 Haziran 2020 tarihli personel bildirgelerinde görevli proje ve uygulama denetçileri ile kontrol elemanı inşaat mühendisleri, ruhsat ve inşa süreçlerinde denetim sorumluluklarını yerine getirmemeleri ve yapının taşıyıcı elemanlarını 2007 Deprem Yönetmeliği ile sabit etriye kanca açısı ve çiroz uygulama detaylarına aykırı şekilde inşa etmeleri nedeniyle asli kusurlu bulundu.

KAMU GÖREVLİLERİ RAPORDA YER ALMADI!

İlk iki bilirkişi raporunda "tali kusurlu” bulunan belediye görevlilerine ise, son raporda herhangi bir atıf yapılmadı.

Özlem Bayraktar Apartmanı'nda anne ve babasını kaybeden Osman Nadir Akıllı, yargılama sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "6 Şubat depreminde Kahramanmaraş'ta Özlem Bayraktar Apartmanı, depremin ilk saniyelerinde yıkıldı. Annem, babam ve 29 canımızı kaybettik. Tam 31 aydır adalet arıyoruz, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bugün, Özlem Bayraktar Apartmanı dosyasında üç bilirkişi raporuna rağmen müteahhit dışında herhangi bir tutuklama yok; henüz ifadesi alınmış tek bir kamu görevlisi bulunmuyor. Bu adalet mi? Göz göre göre ihmal ve denetimsiz yapılan bir mezar, ama sorumlular ellerini kollarını sallayarak dışarıda dolaşıyor. Bizler ise her gün bu acıyla kavruluyoruz." ifadelerini kullandı.

