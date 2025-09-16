Depremde 16 kişi hayatını kaybetmişti! Tanığın mahkemedeki sözleri dehşete düşürdü

Depremde 16 kişi hayatını kaybetmişti! Tanığın mahkemedeki sözleri dehşete düşürdü
Yayınlanma:
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 16 kişiye mezar olan Malatya'daki Hayat Sitesi davasının sekizinci duruşmasında tanık Fariz Karaaslan, kan donduran ifadeler kullandı. Karaaslan, ''B Blok'un altında bulunan mobilya mağazasının sık sık tadilat yaptığını ve kolonları incelterek kılıf giydirdiğini'' ifade etti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde bulunan Hayat Sitesi A Blok'un yıkılması sonucunda 16 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın sekizinci duruşmasına sadece taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tanık Fariz Karaaslan dinlendi. Depremden bir yıl öncesine kadar Hayat Sitesi'nde oturduğunu ifade eden Karaaslan, "B Blok altında Suat Çeyiz adlı mobilya mağazası vardı. 2 yılda bir tadilat yapıyordu. Her tadilatı üç ay sürüyordu. Kolonları inceltip kılıf giydirdi. Beton malzemeleri torbalara koyup dışarda bulunan araç park alanına yığıyordu. Biz parkta aracımızı koyacak yer bulamıyorduk. Tadilat zamanı binanın girişleri ve etrafına siyah bez çektiğinde içeride ne yaptığı görünmüyordu.” ifadelerini kullandı.

hayat-sitesi.jpg

“‘BİNADA SIKINTI ÇIKAR, DÜKKANIM KAPATILIR’ DEDİ”

Karaaslan, “Üst daireyi aldı. Orayı alttan delip üst kata çıktı. Orayı da ticari alan olarak kullandı. İçerden merdiven olup olmadığını görmedim. 2020 depreminde binanın bir sıkıntısı olmadı. Para toplayıp 'karot alalım' dedik, dükkan sahibi karot alınmasına engel oldu. 'Binada sıkıntı çıkar dükkanım kapatılır' dedi. Korktu." sözlerini sarf etti.

Daha sonra mahkeme heyeti taraf avukatlarına söz verirken sanık avukatları mahkeme heyeti taraf avukatlarına söz verdi. Sanık avukatları, Malatya Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen 2025/55 sayılı soruşturma dosyasının sonucunun istenmesini, Yeşilyurt Belediyesi'nde davaya konu olay yerin güncel zemin etüdünün istenerek dosyaya konulmasını talep etti.

hayat-sitesi2.jpg

DURUŞMA ERTELENDİ!

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun, Suat Sarın ile ilgili Malatya Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen 2025/55 sayılı soruşturma dosyasının bir kopyasının ve Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerinden davaya konu olan binanın güncel zemin etüdünün istenmesine hükmetti ve duruşmayı 22 Ocak 2026 tarihine erteledi.

