Bilirkişi raporu gelmediği için duruşma ertelendi: Depremzede “Bu nasıl adalettir” diyerek isyan etti

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılarak 16 kişiye mezar olan Derya Apartmanı’na ilişkin Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar Adnan Özçelik, Leman Şenol, Vahip Sahil, Ganim Emre Sahil ve Nizam Genç hakkında dava açtı. Derya Apartmanı davasının altıncı duruşması, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında eksik hususların giderilmesini talep etti.

BİLİRKİŞİ RAPORU GELMEDİĞİ İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ!

Mahkeme heyeti, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılarak belediye görevlileri hakkında süren soruşturmanın akıbetinin sorulmasına, Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen bilirkişi incelemesi talimatının akıbetinin sorulmasına ve 5 sanık hakkında adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmederek duruşmayı 23 Aralık’a erteledi.

Derya Apartmanı'nda eşini kaybeden Ufuk Bayraktar, dava sürecine ilişkin "6 Şubat depreminde yıkılan ve eşimle birlikte 16 komşumuzun hayatını kaybettiği Derya Apartmanı davasının 6. celsesi görüldü. Sanık müteahhit firma ile yapı denetim firmasının, sanık firmaların kusur ve ihmallerini açıkça ortaya koyan bilirkişi raporuna itirazı ne yazık ki mahkeme heyeti tarafından kabul edilmişti; aylar geçmesine rağmen yeni bilirkişi raporu hâlâ gelmedi.” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, “Sorumlu kamu görevlilerinin yargılanması gerektiğine dair şikayet ve taleplerimizi gerek soruşturma sürecinde savcılık makamına, gerekse mahkeme heyetine belirtmiştik; ama bu konuda da hâlâ bir gelişme yaşanmamış olması üzüntü ve hatta adalet adına endişe verici.” dedi.

“BU NASIL ADALETTİR, ANLAYAMIYORUM”

“Müteahhit firmanın kağıt üstünde sahibi görünen Ganim Emre Sahil, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı ve gerekçe olarak bilirkişi raporunun gecikmesi gösterilmişti; itiraz edilen ilk raporda ihmaller açıkça belirtilmişti oysa. Esas patron olan Vahip Sahil ise hiç tutuklanmadı ve avukatı da kendisini savunmaktan çekilmiş; kaçmış olmasından endişe ediyoruz.” diyen Bayraktar, “Depremin üzerinden neredeyse 3 yıl geçti ama ne yazık ki adalet hala sağlanabilmiş değil. Ortada sadece müteahhit ve yapı denetim firmalarının kusur ve ihmali yok; onlara göz yuman ve hatta belki de onlarla iş birliği içinde olan sorumlu kamu görevlileri de var; ama onlar hala yargılanmıyor” sözlerini sarf etti.

Bayraktar, “Bilirkişi raporu gelmediği için müteahhit firmanın sözde sahibi serbest kalıyor ve bu son celse de yine bilirkişi raporu gelmediği için başka tarihe erteleniyor. Bu nasıl bir adalettir, anlayamıyorum; deprem öncesinde yapılan ihmaller yüzünden bir dakikada hayatımız mahvoldu, bir an önce adalet de sağlanmalı." ifadelerini kullanarak isyan etti.

