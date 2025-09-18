Depremde 25 kişi can vermişti! Daha önce suçu depreme atmıştı şimdi de “kusurum yok” dedi

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Gaziantep’in İslahiye ilçesinin Hacı Ali Öztürk Mahallesi’nde bulunan Gözde Apartmanı yerle bir oldu. Binada yaşayan 25 kişi yaşamını yitirdi.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Seyfettin Kılıç, proje müellifi ve teknik uygulama sorumlusu Ali Şahin, zemin etüt raporunu hazırlayan jeoloji mühendisi Devrim Yıldırım ile raporu onaylayan firma yetkilileri İbrahim Çöçeli ve Kamil Çöçeli hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

KUSUR KABUL ETMEDİ!

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 11. duruşmaya taraf avukatlarının yanı sıra başka bir deprem dosyasından tutuklu bulunan müteahhit Seyfettin Kılıç da cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Biri firari, üçü tutuksuz olmak üzere dört sanık ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Seyfettin Kılıç, önceki savunmalarını tekrar etti ve bilirkişi raporlarında çelişkiler bulunduğunu ve kendisine atfedilen kusurların soyut ve gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Kılıç, "Belediye kendi ihmaliyle beni müşkül durumda bırakmıştır. Müteahhit olarak görevlerimi usulüne uygun şekilde yerine getirdiğime inanıyorum. Bu nedenle tarafıma atfedilecek hiçbir kusuru kabul etmiyorum ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ!

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına ve sanık Kamil Çöçeli hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının akıbetinin sorulmasına hükmetti ve duruşmayı 7 Ocak 2026 tarihine erteledi.

Müşteki avukatlarından ve ÇHD üyesi Öznur Serindağ, dava sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, ana dosyanın yavaş ilerlediğini ve kamu görevlilerine ilişkin soruşturma dosyasının da ilerlemediğini vurguladı. Serindağ, kamu görevlileri hakkında dava açılabilmesi için izin gerektiğini anımsatarak "Ruhsat ve onay süreçlerinde yer alanlardan biri vefat etmiş, diğerleri için 'ulaşılamıyor' deniliyor. Oysa SGK kayıtlarıyla adres bilgileri bulunabilir" sözlerini sarf etti. Taleplerinin UYAP'tan ve fiziken savcılığa sunulmasına rağmen dosyaya eklenmediğini ifade eden Serindağ, "Savcı talimat vermesine rağmen evraklarımız işleme alınmadı, dosya ilerlemiyor. Kamu görevlileriyle ilgili süreç ana dosyayla birlikte yürütülmeli çünkü zincirin başında onlar var" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE SUÇU DEPREME ATMIŞTI!

Sanık Seyfettin Kılıç, daha önceki savunmasında suçu depreme atarak, "Depremin ivmesinin, depremin büyüklüğünün araştırılmasını istiyorum, suçsuzum" ifadelerini kullanmıştı.



