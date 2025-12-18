DepremBİS'e yeni özellik: Olası depremin hasar haritası artık sorgulanabiliyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜN) tarafından geliştirilen ve Türkiye’deki fay hatları ile zemin bilgilerini içeren ‘DepremBİS’ platformuna, olası bir depremin hangi bölgede ne kadar hasar yaratacağını gösteren yeni bir modül eklendi.

BEÜN Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirilen deprembis.com.tr, güncellenen yüzüyle kullanıcılara daha detaylı veriler sunmaya başladı. Ücretsiz olarak erişilebilen sisteme eklenen yeni özellik sayesinde vatandaşlar, seçtikleri bir fay hattı kırıldığında kendi bölgelerinin nasıl etkileneceğini ve beklenen hasar şiddetini görebilecek.

deprem-1.jpg

50 FAY HATTI İNCELENDİ

Şu ana kadar Türkiye genelindeki 50 fay hattının verileri sisteme işlenmiş durumda. Yazılımın arka planda çalışmaya devam ettiğini belirten Prof. Dr. Kutoğlu, yeni fay verilerinin işlendikçe sisteme entegre edileceğini söyledi. Kutoğlu, "Vatandaşlarımız sisteme üye olup fayların üzerine tıkladıklarında, o fayın hangi mevkide ne kadar hasar yapabileceğini, depremin etki alanını ve sarsıntıyı ne ağırlıkta hissedeceklerini sorgulayabilecekler" dedi.

Beluk Apartmanı davasında bilirkişi raporu bekleniyor: Dava ertelendiBeluk Apartmanı davasında bilirkişi raporu bekleniyor: Dava ertelendi

ÇINARCIK FAYI ÖRNEĞİ: İSTANBUL VE BURSA İÇİN UYARI

Yeni modül üzerinden Marmara Denizi’ndeki Çınarcık Fayı’nı inceleyen Prof. Dr. Kutoğlu, olası bir kırılmanın etkilerini şu şekilde analiz etti:

İstanbul: Marmara kıyısındaki Küçükçekmece ve Büyükçekmece gibi yumuşak zeminli bölgelerde hasarın daha büyük olabileceği, kuzeye doğru ise bu etkinin azalacağı öngörülüyor.

Bursa: Fay hattına uzak olmasına rağmen sulak alanlar, dere kenarları ve alüvyon zeminlerde, zeminin zayıf olması nedeniyle hasar meydana gelme riski bulunuyor.

RENKLERLE HASAR TAHMİNİ

Sistemde "etki alanını göster" seçeneği kullanıldığında harita üzerinde farklı renkler beliriyor. Mavi alanlar sarsıntının hafif hissedileceği ve hasar beklenmeyen bölgeleri temsil ederken; sarı ve diğer koyu tonlar sarsıntının güçleneceği ve hasar seviyesinin artabileceği noktaları işaret ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

