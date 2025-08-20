'Deprem Ağı' uygulaması 4.3’lük sarsıntıyı 5.5 olarak bildirdi: Tepkiler gecikmedi!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, Deprem Ağı uygulamasından gelen yanlış alarm, kısa süreli paniğe yol açtı. Uygulamanın, gerçekte 4.3 büyüklüğünde olan bir depremi 5.5 olarak bildirerek kullanıcılara “acil kod” ile alarm göndermesi, binlerce kişide korku ve paniğe yol açtı.

Son dakika | Balıkesir'de 4.3 şiddetinde deprem

Toplum, deprem travmasıyla mücadele ederken yaşanan bu hataların psikolojik etkilerinin ağır olduğunu belirterek uygulamaya tepki gösterdi.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Sosyal medyada uygulamanın güvenilirliği tartışmaya açılırken, kullanıcılar bu tür hataların yaratabileceği travmatik etkilere dikkat çekti.

Balıkesir'de depremin bilançosu ortaya çıktı

Bir X kullanıcısı, “Gündüz 4.3’lük depremde alarm vermeyen uygulama, gece herkes telefonunu şarja takınca 5.5’lik deprem bildirimiyle ülkeyi ayağa kaldırıyor. Zaten travmatiğiz, bu gereksiz alarmlar psikolojimizi bozuyor!” diyerek tepkisini dile getirdi.

Başka bir kullanıcı ise, “3.8’lik depremde alarm çalıyor, 4.3’te bildirim geliyor. Bu uygulamanın mantığı nedir?” şeklinde eleştiride bulundu.

Başka bir kullanıcı ise, "Deprem Ağı yüzünden uykudan sıçrayarak uyandım. 4.3 olan depremi 5.5 diye algılıyor. Şimdi uyu uyuyabilirsen" ifadelerini kullandı.

UYGULAMA GÜVENİLİRLİĞİ SORGULANIYOR

Deprem Ağı uygulamasının zaman zaman tutarsız bildirimler göndermesi, daha önce de kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

Kullanıcılar, büyük depremlerde etkisiz kalan uygulamanın, ufak sarsıntılarda “acil kod” ile alarm vermesinin kafa karıştırıcı olduğunu söylüyor.

Bir diğer X paylaşımında, “Türkiye’de kullanılan deprem bildirim uygulamaları büyük depremleri bildiremezken, 3.9’luk depremi acil kodla bildiriyor. Bu nasıl bir sistem?” ifadeleriyle uygulamanın güvenilirliği sorgulandı.