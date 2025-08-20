Son dakika | Balıkesir'de 4.3 şiddetinde deprem
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Balıkesir Yaylacık- Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Sındırgı sallanmaya devam ediyor.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Balıkesir'de merkez üssü Yaylacık-Sındırgı'da olmak üzere 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Saat 01:10'da olduğu kaydedilen depremin yerin 10.6 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.