Son dakika | Balıkesir'de 4.3 şiddetinde deprem

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Sındırgı sallanmaya devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Balıkesir'de merkez üssü Yaylacık-Sındırgı'da olmak üzere 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Saat 01:10'da olduğu kaydedilen depremin yerin 10.6 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.