Denizde yüzerken tekne çarptı: Rus turist hayatını kaybetti
Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapan Rusya vatandaşı Linariia Muzipova (42), su sporları işletmesine ait deniz paraşütü teknesinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Antalya’nın Kemer ilçesinde deniz paraşütü teknesinin çarpması sonucu 42 yaşındaki Rusya vatandaşı Linariia Muzipova hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Çamyuva Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, K.K.’nin kaptanlığını yaptığı ticari deniz paraşütü sürat teknesi, halat ve dubalarla çevrili parkurun dışında yüzen Muzipova’ya çarptı. Çevredeki cankurtaranlar ve su sporları personeli durumu fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

tekne-1.jpg

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra Çamyuva Jandarma Komutanlığı ve Kemer Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Rus turistin yaşamını yitirdiğini belirledi. Muzipova’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazanın ardından tekne kaptanı K.K. ile işletmeyi işlettiği öğrenilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından Çamyuva Mahallesi’ndeki tüm su sporları faaliyetleri geçici süreyle durduruldu.

tekne-2.jpg

Yetkililer, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığını ve ihmallerin olup olmadığının araştırıldığını bildirdi.

