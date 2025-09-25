Doktor gözaltına alındı! Hastalardan habersiz erken doğum yaptırmıştı

İstanbul Sancaktepe’de özel bir hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. P.Ç.’nin, henüz doğumu başlamamış anne adaylarına bilgileri ve onayları dışında ilaç uyguladığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre iddiaların odağındaki doktor P.Ç. gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

İl Sağlık Müdürlüğü'ne gelen ihbarlarda, hastanede “Cytotec” isimli ilacın vajinal yoldan uygulanarak erken doğuma yol açtığı iddia edildi.

İşkence edip öldürdüğü köpeklerden hatıra mı alıyordu? Psikopat doktor davasında kan donduran şüphe!

İddialar sonrası 3 Eylül ile 16 Eylül tarihleri arasında, İl Sağlık Müdürlüğü denetim ekipleri ve uzman hekimlerin katılımıyla hastanede olağan dışı denetimler yapıldı. Hastane personeliyle görüşmeler yapıldı ve temin edilen evraklar incelendi.

Denetimler sonucunda, hem adli hem de idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

HASTANE HİZMETLERİ DURDURULDU

Olası olumsuzlukların önüne geçmek için, hastanenin “Kadın Hastalıkları ve Doğum” branşındaki hasta kabulü 19 Eylül itibarıyla durduruldu. Kadın doğum polikliniği, kadın doğum servisi ve doğumhanenin hizmetleri askıya alındı.

Hastane çalışanının 'ameliyat sırası' dolandırıcılığı: Hapse çarptırıldı

Hastanede gerçekleşen 8.000 doğumun, olması gerekenden 2-4-8 hafta daha erken olduğu iddia edildi.

HASTA GÜVENLİĞİ VE SUÇ DUYURUSU

Kamu sağlığını ve hasta güvenliğini korumak amacıyla, iddilarla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.