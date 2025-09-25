Belediye personeli meslektaşını öldürmüştü: Şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar’ın ilçesi Sandıklı Belediyesi’ne ait asfalt çalışması sırasında çalışma arkadaşını öldüren belediye personeli Serdar Karaağaç tutuklandı.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Kırkpınar bölgesinde 23 Eylül'de asfalt serimi yapıldığı sırada Sandıklı Belediyesi çalışanları Uğur Şeker ve Serdar Karaağaç bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İki belediye çalışanı arasında çıkan kavgada bıçak çekildi, 1 belediye çalışanı hastanede hayatını kaybetti diğeri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜDAHALELER YETERLİ OLMADI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile Karaağaç, Şeker'i bıçakla yaraladı. Ağır yaralı Uğur Şeker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şeker, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Serdar Karaağaç, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serdar Karaağaç, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Uğur Şeker'i cenazesi ise dün Sandıklı'da toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

