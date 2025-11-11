Denizde kadın cesedi bulundu!

Antalya'nın merkez Muratpaşa ilçesi açıklarında, denizde bir kadın cesedi bulundu.

Son Dakika | Günlerdir aranıyorlardı! Anne hala kayıp 5 yaşındaki oğlu ölü bulundu

Olay, denizdeki hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarının alınmasıyla ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye hızla Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler, denizdeki hareketsiz kişinin bir kadın olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bomba yapım videoları paylaşıyorlardı: İstanbul'da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Denizden çıkarılan cansız beden, Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Kimliği henüz belirlenemeyen kadın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı araştırmalarını sürdürüyor.