Denizde kadın cesedi bulundu!
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında denizde kadın cesedi bulundu. Denizde hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın merkez Muratpaşa ilçesi açıklarında, denizde bir kadın cesedi bulundu.

Olay, denizdeki hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarının alınmasıyla ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye hızla Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler, denizdeki hareketsiz kişinin bir kadın olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Denizden çıkarılan cansız beden, Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Kimliği henüz belirlenemeyen kadın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı araştırmalarını sürdürüyor.

