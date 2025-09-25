Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, Diyarbakır, Mersin, Ankara ve Mardin’de yaptığı konuşmalar nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü. Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş duruşmaya katılmazken, avukatı Özgür Özbek salonda hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme hakimi, Demirtaş hakkında Bakırköy 46’ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen ve İstinaf Mahkemesi’nce onanan 3 yıl 6 ay hapis cezasının, Yargıtay 4’üncü Ceza Dairesi tarafından bozulduğunu aktardı. Bozma gerekçesinde, Demirtaş’ın sözlerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 83’üncü maddesindeki “yasama sorumsuzluğu” kapsamında olup olmadığının araştırılması gerektiğine işaret edildi.

Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı dava ertelendi

Sanık avukatı Özgür Özbek de aynı yönde savunma yaparak, “Bakırköy 46’ncı Asliye Ceza Mahkemesi kararının bozulması, bu davaya da doğrudan etki edecektir. TBMM grup toplantı tutanaklarının incelenmesi gerekir” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebini kabul ederek, Yargıtay’ın bozduğu dosyanın örneğinin istenmesine ve Demirtaş’ın TBMM Grup toplantılarındaki konuşmalarına ilişkin belgelerin getirilmesine hükmetti.

Komisyondan flaş Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılsın!

Duruşma, eksik belgelerin tamamlanması için 27 Kasım’a ertelendi.