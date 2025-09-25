Demirtaş'ın yargılandığı dava ertelendi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla yargılandığı dava 27 Kasım’a ertelendi.

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, Diyarbakır, Mersin, Ankara ve Mardin’de yaptığı konuşmalar nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü. Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş duruşmaya katılmazken, avukatı Özgür Özbek salonda hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme hakimi, Demirtaş hakkında Bakırköy 46’ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen ve İstinaf Mahkemesi’nce onanan 3 yıl 6 ay hapis cezasının, Yargıtay 4’üncü Ceza Dairesi tarafından bozulduğunu aktardı. Bozma gerekçesinde, Demirtaş’ın sözlerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 83’üncü maddesindeki “yasama sorumsuzluğu” kapsamında olup olmadığının araştırılması gerektiğine işaret edildi.

Sanık avukatı Özgür Özbek de aynı yönde savunma yaparak, “Bakırköy 46’ncı Asliye Ceza Mahkemesi kararının bozulması, bu davaya da doğrudan etki edecektir. TBMM grup toplantı tutanaklarının incelenmesi gerekir” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebini kabul ederek, Yargıtay’ın bozduğu dosyanın örneğinin istenmesine ve Demirtaş’ın TBMM Grup toplantılarındaki konuşmalarına ilişkin belgelerin getirilmesine hükmetti.

Duruşma, eksik belgelerin tamamlanması için 27 Kasım’a ertelendi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

