Demirtaş Bülent Arınç'ı yalanlamıştı! Arınç'tan yanıt geldi
AKP kurucularından olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettikten sonra birtakım açıklamalarda bulunmuştu.
Arınç bir Youtobe kanalında yaptığı açıklamalarda Demirtaş'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini belirtmiş ve "Sayın Erdoğan'la görüşme talebi var. Yani görüşeceğini tahmin etmiyorum ama bakarsanız Sayın Cumhurbaşkanı da ona sadece şunu söyleyeceğim dedi" ifadelerini kullanmıştı.
DEMİRTAŞ ARINÇ'I YALANLADI
Ancak, Arınç'ın bu açıklamaları üzerine Demirtaş'tan Arınç'ın sözlerini yalanlayan kendi el yazısı ile yazılmış bir mektup geldi.
Demirtaş, el yazısı ile X hesabından paylaştığı mektupta kendi açıklamaları dışında başka hiçbir açıklamanın doğru kabul edilmemesini istedi ve bundan sonra arkadaşları, ailesi ve avukatları dışında cezaevinde kimse ile görüşmeme kararı aldığını söyledi.
ARINÇ'TAN YANIT GECİKMEDİ: HİÇBİR CÜMLEDE 'ÇARPITMA' YA DA 'UYDURMA' YOK
Demirtaş'ın yalanlamasının ardından Bülent Arınç da sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak yanıt verdi.
Arınç, Demirtaş ile aralarında geçen görüşme sırasında içeriğin gizli kalmasına dair bir konuşma geçmediğini belirterek, söylediklerinde 'çarpıtma' ya da 'uydurma' olmadığını söyledi.
Arınç'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Sayın Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etmem akabinde görüşmemiz üzerine izlenimlerimi ve bazı anekdotları kamuoyu ile samimi bir şekilde paylaştım.
Çok net bir şekilde söylemek isterim ki aktardığım hiçbir cümlede ‘çarpıtma’ ya da ‘uydurma’ yoktur. İfadelerin doğruluğunun da arkasındayım.
Kaldı ki görüşmemizin içeriğinin gizli kalması gerektiği noktasında aramızda ne görüşme esnasında ne de sonrasında herhangi konuşma geçmemiştir.
Bugün açıklamasında kullandığı ‘çarpıtma’ ve ‘uydurma’ ifadelerini kabul etmem mümkün değil.
50 yıla yaklaşan siyasi hayatımda böyle bir şey vaki değildir; buna halel gelmesine müsaade edemem.
Bugün yaptığı açıklamanın nedenini ve hangi kesimler tarafından rahatsızlık duyularak bu açıklamanın gerekliliğine ikna edilebildiğini anlayacak kadar siyasi tecrübem var.
Onlar için çok üzgünüm… Kendisinin tutukluluğu hakkındaki düşüncelerimi bugüne kadar siyasi atmosferden bağımsız olarak bir hukukçu gözüyle her daim ifade ettim.
Sayın Demirtaş’ın içerisinde bulunduğu şartları çok iyi anlıyorum; bu yüzden de zaten ziyaretine gittim.
Bir insanın ömründen bu şekilde 9 yılın alınmış olmasını bir türlü anlayamıyorum.
Sayın Demirtaş da farkına varmalı ki bugün biçare iyi niyetliler ile maksatlı kötülerin arasında kalmış bulunuyoruz. Kendisinin içinde bulunduğu şartlardan kurtulması için iyilerin biraz daha güçlü olması lazım.
Vicdanın, adaletin ve merhametin bugün çok daha konuşulur olması ve kalplerde yer etmesi lazım. Kin ve intikam duygularının atılıp onun yerine insanı, insan olarak kabul etmek, kul hakkını düşünmek ve ahirette hesap vermeyi akla getirmek lazım.
Ben bunun için çalışıyorum. Ben Sayın Demirtaş’a bugün kamuoyu ile paylaştığı fikirlerinden dolayı kızmıyorum ancak kırıldığımı da ifade etmek isterim.
Kendisinin tutukluluğu hakkındaki düşüncelerim hala aynıdır.
İnşallah en yakın zamanda ailesine ve sevdiklerine kavuşur."