Demirtaş Bülent Arınç'ı yalanlamıştı! Arınç'tan yanıt geldi

AKP kurucularından olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettikten sonra birtakım açıklamalarda bulunmuştu.

Arınç bir Youtobe kanalında yaptığı açıklamalarda Demirtaş'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini belirtmiş ve "Sayın Erdoğan'la görüşme talebi var. Yani görüşeceğini tahmin etmiyorum ama bakarsanız Sayın Cumhurbaşkanı da ona sadece şunu söyleyeceğim dedi" ifadelerini kullanmıştı.

DEMİRTAŞ ARINÇ'I YALANLADI

Ancak, Arınç'ın bu açıklamaları üzerine Demirtaş'tan Arınç'ın sözlerini yalanlayan kendi el yazısı ile yazılmış bir mektup geldi.

Demirtaş, el yazısı ile X hesabından paylaştığı mektupta kendi açıklamaları dışında başka hiçbir açıklamanın doğru kabul edilmemesini istedi ve bundan sonra arkadaşları, ailesi ve avukatları dışında cezaevinde kimse ile görüşmeme kararı aldığını söyledi.

ARINÇ'TAN YANIT GECİKMEDİ: HİÇBİR CÜMLEDE 'ÇARPITMA' YA DA 'UYDURMA' YOK

Demirtaş'ın yalanlamasının ardından Bülent Arınç da sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak yanıt verdi.

Arınç, Demirtaş ile aralarında geçen görüşme sırasında içeriğin gizli kalmasına dair bir konuşma geçmediğini belirterek, söylediklerinde 'çarpıtma' ya da 'uydurma' olmadığını söyledi.

Arınç'ın açıklamasının tamamı şu şekilde: