DEM Partili Sırrı Sakık hakkında suç duyurusu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Asıl alçaklık ülkeyi birlikte kurduktan sonra Kürt’ü yok saymaktır" diyen DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık hakkında suç duyurusunda bulundu.

SIRRI SAKIK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Sırrı Sakık hakkında suç duyurusunda bulunan ADD'nin açıklamasında şunlara yer verildi:

"Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada “Son günlerde mecliste hain, alçak kelimeleri havada uçuşuyor. Asıl alçaklık ülkeyi birlikte kurduktan sonra Kürt’ü yok saymaktır…” gibi hadsiz ifadelerle vatanımızın kurtarıcısı ve devletimizin kurucusu Büyük Atatürk ile yol arkadaşlarına alenen hakaret edip halkı kışkırtan DEM Parti Ağrı milletvekili Sırrı Sakık hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak, kamu davası açılması talepli suç duyurusu’nda bulunduk. Aziz milletimiz ve değerli basınımızın bilgi ve ilgisine sunarız."

Bahçeli'den Sırrı Sakık'a 'alçak' tepkisi

Sırrı Sakık Meclis'teki "alçak" sözünü açıkladı: Atatürk'e saygı duyuyorum

DEM PARTİLİ SAKIK'IN 'ALÇAKLIK' SÖZLERİ

DEM Partili Sırrı Sakık, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Meclis grup toplantısında partisine yönelik "Alçak, arsız, yüzsüz, terör örgütünün uzantıları" ifadelerine "Son günlerde mecliste hain, alçak kelimeleri havada uçuşuyor. Asıl alçaklık ülkeyi birlikte kurduktan sonra Kürdü yok saymaktır. Bir halkın dilini yasaklayanlar alçaktır. Bir halkın haklarını gasbedenler alçaktır" şeklinde tepki göstermişti.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık

Sakık'ın kullandığı Alçak sözünden kastının Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğu öne sürülmüştü.

Konu hakkında Merdan Yanardağ'a konuşan Sakık, kastının Atatürk olmadığını belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk'e karşı bizim saygımız büyük ve o saygıyı göstermeye devam edeceğim" demişti.