Sırrı Sakık Meclis'teki "alçak" sözünü açıkladı: Atatürk'e saygı duyuyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Meclis grup toplantısında DEM Parti'ye yönelik "Alçak, arsız, yüzsüz, terör örgütünün uzantıları" sözlerine Meclis oturumunda karşılık veren DEM Parti Ağrı milletvekili Sırrı Sakık, şunları söylemişti:

"Alçak" sözü ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü kastettiği anlaşılan Sırrı Sakık, Merdan Yanardağ ile yaptığı konuşmada kimi kastettiğini açıkladı.

Merdan Yanardağ, Sakık'ın bu sözlerine canlı yayında gösterdiği tepkinin ardından kendisini aradığını ifade ederek aralarında geçen konuşmayı şöyle anlattı:

Kamuoyunda "daha önce 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye slogan atanlara 'Mustafa Kemal'in itleri' demişti" diye bir algı var. Bunun böyle olmadığını söyledi bana. Bir cevap hakkı olarak onu belirtelim. Duyduğumuz saygı nedeniyle bunu belirtelim. Bu konuda yapılan yargılamada da beraat etmiş.

Dedi ki kendisi; 'Ya bizim parti binalarımıza saldırıyorlardı. Yani parti binalarımıza saldıranlara ben sizler Mustafa Kemal'in askeri olamazsınız demek istedim ve bunu sadece saldırganlar için kullandım.'

Mahkeme bu kez başka bir dava açmış. Kamu görevlilerine de polislere de benzer bir suçlamada ya da hakarette bulunduğu gerekçesiyle. O davadan da aldığı bir mahkumiyet var, bir ceza var. İkili bir yanı var.

Ama ''Mustafa Kemal'in İtleri' lafını topluma, Mustafa Kemal'i izleyenlere, Kemalistlere bunu söylemediğim gibi Mustafa Kemal Atatürk'e ben saygı duyuyorum.' dedi. Bunu da belirtmiş olalım.