Bahçeli'den Sırrı Sakık'a 'alçak' tepkisi

DEM Partili Sırrı Sakık, geçtiğimiz hafta TBMM'de İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'nun partisine yönelik “Alçak” sözlerine şu ifadelerle yanıt verdi:

“Asıl alçaklık, ülkeyi birlikte kurduktan sonra Kürt’ü yok saymaktır. Bir halkın dilini yasaklayanlar alçaktır. Bir halkın haklarını gasbedenler alçaktır.”

Sakık’ın sözleri tepki çekti. Atatürk’ü hedef aldığı iddia edildi. Sakık da bu iddiayı reddetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de tartışmaya katıldı. Bahçeli, Kürtlerin Türkiye’nin kuruluşunda “Asal” bir rol oynadığını ve yok sayılmadıklarını belirtti.

SAKIK'A ÇOK SERT ÇIKTI

Kürtlerin yok sayıldığını iddia edenlerin alçaldığını ve yalan söylediğini ifade etti. Bahçeli şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Kürt kardeşlerin asıl asal bir rol oynamışlar sonraki yıllarda kesinlikle yok sayılmamışlardır.

Kürt'ü yok sayan milleti yok sayacaktır. Türkiye'yi hafife alan Türkiye'yi dinamitleyecektir. Türkiye'nin dinamitlenmesi mahvoluşun davet ve siparişidir.

Devletimizin kuruluşundan sonra Kürtlerin yok sayıldığını bunu da yapanların da alçak olduğunu iddia eden dil alçalmış ve yalana batmış bir dildir."

Öte yandan geçtiğimiz hafta Bahçeli, DEM Parti'ye TBMM'de terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan lehine atılan sloganlar ve DEM Partili Ayşegül Doğan'ın 'Gencecik ceseetler' sözleri için tepki göstermişti.

Doğan, sözlerini sehven söylediğini belirterek özür dilemişti.