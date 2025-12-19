MHP'li Feti Yıldız'dan resmi dil ve laiklik açıklaması

MHP'li Feti Yıldız'dan resmi dil ve laiklik açıklaması
Yayınlanma:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği sürece ilişkin değerelendirmelerde bulundu.

İktidarın Terörsüz Türkiye adını verdiği süreçte partilerin raporlarını komisyona teslim etmesinin ardından kritik bir aşamaya geçildi.

Kürt sorununun çözümü için hazırlanmasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

Süreç raporları komisyona sunuldu: Kimse kimsenin raporunu beğenmediSüreç raporları komisyona sunuldu: Kimse kimsenin raporunu beğenmedi

FETİ YILDIZ TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYDU

Türkiye'nin üniter devlet yapısı ve resmi dilinin tartışmaya kapalı olduğunun altını çizen Yıldız, "Terörle mücadele kararlılığından taviz verilmeden, hukukun üstünlüğü ilkesinden sapılmadan ve ulusal güvenlik kaygıları göz ardı edilmeden hukuki düzenlemeler yapılacaktır" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP'li Feti Yıldız şu ifadelere yer verdi:

  • "Türkiye’nin üniter devlet yapısı, toprak bütünlüğü, Türkçe'nin resmi dil statüsü, Türk Milleti üst kimliği ve laik Cumhuriyet ilkesi üzerinde tartışma yapılamayacak temel değerlerdir. Terörle mücadele kararlılığından taviz verilmeden, hukukun üstünlüğü ilkesinden sapılmadan ve ulusal güvenlik kaygıları göz ardı edilmeden hukuki düzenlemeler yapılacaktır. “Terörsüz Türkiye” hedefi, tüm milleti kucaklayan, toplumsal barışı ve huzuru tesis eden kutlu bir hedeftir."
cv.jpg
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın X paylaşımı (19 Aralık 2025)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

