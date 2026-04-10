Bahçeli 'oyalanmamalı' derken AKP'nin yanıtı DEM'i isyan ettirdi

İmralı Süreci, hukuki adımların atılmasına yönelik beklenti devam ederken DEM Parti ve AKP gerildi. AKP, ittifak ortağı MHP'nin "Oyalanmaya ve oyalamaya gerek yoktur" uyarsına karşın yaptığı çıkışa DEM Parti, sert yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Meclis'teki partilere sunulması beklenen düzenleme taslağı beklenirken AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in terör örgütü PKK'nın fiilen feshine yönelik sözleri DEM Parti'den sert karşılık buldu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Ömer Çelik'in sözlerini eleştirerek iktidar partisinin dilinin sürece zarar verdiğini ifade etti. Açıklamaları "güven sarsıcı" olarak değerlendiren Doğan, "Örgüt kendini feshetti, Ömer Bey'in haberi yok galiba" dedi.

DEM PARTİ'DEN AKP'Lİ ÖMER ÇELİK'E PKK YANITI

Ömer Çelik, AKP MKYK sonrasında yaptığı basın açıklamasında İmralı Süreci'nin hukuki düzenleme takvimine de değinmiş, “Yüce Meclis bu süreçle ilgili komisyon çalışmasını tamamladı. Esas odak noktası silah bırakma yolu ile bu terör örgütünün tamamen feshidir, bunun takviminin netleşmesidir. Aynı zamanda diğer ülkelerdeki yapılanmalarının ortadan kalmasıdır. Sembolik olarak silah yakma oldu ama sistematik olarak bunun devam etmesi gerekiyor" dedi.

Çelik’in, açıklamalarına doğrudan yanıt veren Ayşegül Doğan, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için yapıcı ve kucaklayıcı bir dilin önemine dikkat çektiklerini belirterek şunları söyledi:

"Örgüt kendini feshetti. Ömer Bey’in haberi yok galiba. Yeni bir döneme girdik, buna rağmen AKP sözcüsünde aynı dilde ısrar görüyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi konuşuyor. Bunlar güven sarsıyor. Niye herkes üzerine düşeni yapmıyor? Siyaset kurumu üzerine düşeni yapsın. Güvenlik bürokrasisi yapması gerekeni yapsın. Örgüt yapması gerekeni yapsın. Meclis başkanı yapması gerekeni yapsın. Komisyon yapması gerekeni yapsın. Herkesin rolü, görevi, sorumluluğu, misyonu belli."

AKP kulisleri "oyalama" diyerek yüklendi: Kanun taslağı öncesi PKK ve DEM'den beklentilerini açıkladı

Doğan, yurt dışındaki veya cezaevindeki siyasetçilerin dönmesi için hızla yasal takvim oluşturulması gerektiğini vurguladı. DEM Parti'nin kongre sürecine dair de konuşan Doğan, "Gündem başlıklarımız arasında isim değişikliği yok" dedi.

BAHÇELİ 'OYALANMA OLMASIN' DEMİŞTİ