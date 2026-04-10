Bahçeli 'oyalanmamalı' derken AKP'nin yanıtı DEM'i isyan ettirdi

Bahçeli 'oyalanmamalı' derken AKP'nin yanıtı DEM'i isyan ettirdi
İmralı Süreci'nde hukuki düzenlemelerin yavaşladığı eleştirileri yapılırken takvime ilişkin konuşan AKP'li Ömer Çelik, "Esas olan terör örgütünün tamamen feshidir, bunun takviminin netleşmesidir" dedi. O sözlere karşılık veren DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Çelik'e "Örgüt kendini feshetti, Haberi yok galiba" diyerek PKK yanıtı verdi.

İmralı Süreci, hukuki adımların atılmasına yönelik beklenti devam ederken DEM Parti ve AKP gerildi. AKP, ittifak ortağı MHP'nin "Oyalanmaya ve oyalamaya gerek yoktur" uyarsına karşın yaptığı çıkışa DEM Parti, sert yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Meclis'teki partilere sunulması beklenen düzenleme taslağı beklenirken AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in terör örgütü PKK'nın fiilen feshine yönelik sözleri DEM Parti'den sert karşılık buldu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Ömer Çelik'in sözlerini eleştirerek iktidar partisinin dilinin sürece zarar verdiğini ifade etti. Açıklamaları "güven sarsıcı" olarak değerlendiren Doğan, "Örgüt kendini feshetti, Ömer Bey'in haberi yok galiba" dedi.

DEM PARTİ'DEN AKP'Lİ ÖMER ÇELİK'E PKK YANITI

Ömer Çelik, AKP MKYK sonrasında yaptığı basın açıklamasında İmralı Süreci'nin hukuki düzenleme takvimine de değinmiş, “Yüce Meclis bu süreçle ilgili komisyon çalışmasını tamamladı. Esas odak noktası silah bırakma yolu ile bu terör örgütünün tamamen feshidir, bunun takviminin netleşmesidir. Aynı zamanda diğer ülkelerdeki yapılanmalarının ortadan kalmasıdır. Sembolik olarak silah yakma oldu ama sistematik olarak bunun devam etmesi gerekiyor" dedi.

dem-partiden-akpli-omer-celike-pkk-yaniti.jpg

Çelik’in, açıklamalarına doğrudan yanıt veren Ayşegül Doğan, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için yapıcı ve kucaklayıcı bir dilin önemine dikkat çektiklerini belirterek şunları söyledi:

dem-partiden-akpli-omer-celike-pkk-yaniti-2.jpg

"Örgüt kendini feshetti. Ömer Bey’in haberi yok galiba. Yeni bir döneme girdik, buna rağmen AKP sözcüsünde aynı dilde ısrar görüyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi konuşuyor. Bunlar güven sarsıyor. Niye herkes üzerine düşeni yapmıyor? Siyaset kurumu üzerine düşeni yapsın. Güvenlik bürokrasisi yapması gerekeni yapsın. Örgüt yapması gerekeni yapsın. Meclis başkanı yapması gerekeni yapsın. Komisyon yapması gerekeni yapsın. Herkesin rolü, görevi, sorumluluğu, misyonu belli."

AKP kulisleri "oyalama" diyerek yüklendi: Kanun taslağı öncesi PKK ve DEM'den beklentilerini açıkladıAKP kulisleri "oyalama" diyerek yüklendi: Kanun taslağı öncesi PKK ve DEM'den beklentilerini açıkladı

Doğan, yurt dışındaki veya cezaevindeki siyasetçilerin dönmesi için hızla yasal takvim oluşturulması gerektiğini vurguladı. DEM Parti'nin kongre sürecine dair de konuşan Doğan, "Gündem başlıklarımız arasında isim değişikliği yok" dedi.

BAHÇELİ 'OYALANMA OLMASIN' DEMİŞTİ

MHP Lideri Bahçeli, 7 Nisan'daki MHP Grup Toplantısı'nda yasal düzenlemeler için 'oyalamama' çağrısında bulunmuştu:

"Bugün gelinen noktada yasal düzenlemelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa çalışması olarak taşınacak olgunluğa erişmesi memnuniyet vericidir. Dünyanın ve bölgemizin ciddi kırılmalarla, risklerle ve jeopolitik sarsıntılarla karşı karşıya bulunduğu bir dönemde kendi iç bünyemizin tahkimi, milli birliğimizin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın sağlamlaştırılması ertelenemez bir zaruret haline almıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu süreçte aldığı insiyatif millet adına son derece dikkatli, son derece titiz ve sorumluluk bilinci yüksek bir şekilde yürütülmektedir. Bu tabloyu yakından takip ediyor, yapılan çalışmaları yakından izliyor ve gereken her hassasiyetin gösterilmesini elzem görüyoruz. Bu meselede hiçbir boşluk, hiçbir ihmal ve hiçbir zafiyetin kabulü mümkün değildir.

Oyalanmaya ve oyalamaya gerek yoktur. Biz diyoruz ki barış teslimiyet değildir. Barış taviz değildir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Türkiye
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı