AKP kulisleri "oyalama" diyerek yüklendi: Kanun taslağı öncesi PKK ve DEM'den beklentilerini açıkladı

İktidarın 'Terörsüz Türkiye" iddiasıyla başlattığı İmralı Süreci'nde hukuki düzenlemelerin zemini olacak AKP ve MHP tarafından hazırlanan alternatifli düzenleme taslağının gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor. Erdoğan'ın onayından geçecek taslak ayrıca AKP grubu tarafından Meclis'teki partilerin değerlendirmesine de açılacak.

DEM Partili Pervin Buldan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "ikinci aşama" olarak duyurduğu hukuki adımların yavaş ilerledi eleştirileri yapılırken AKP içerisinde terör örgütünün mevcut durumuna dair tartışmaların yapıldığı ortaya çıktı.

AKP KULİSLERİ "OYALAMA" DİYEREK YÜKLENDİ

Nefes'ten Tarık Işık'ın haberine göre, “’Herhangi bir varlığı kalmadı, örgüt kendini feshetme kararıyla tamamıyla silahı bıraktı’ diyebiliyor muyuz?” sorusu AKP kulislerinde tartışmaya açıldı. İktidar kaynakları, “Sahada böyle bir maddi gerçeklik yok. ‘Sahada silahlı varlığı kalmadı’ deniyorsa hukuki düzenleme yapalım” yaklaşımını dile getirdi.

Anayasa'nın 10. maddesinde yer alan "kanun önünde eşitlik" ilkesi çerçevesinde yasal hazırlıkların sürdüğü kaydedilirken, “Maddi gerçeklik ve ihtiyaç yoksa kanunu düzenleme olmaz” vurgusu da yapıldı.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 tarihinde örgüte yönelik koşulsuz silah bırakma çağrısını anımsatan AKP kurmayları, örgütün silah yakma eylemleri ve Meclis'te kurulan komisyon çalışmalarıyla ilerleyen sürece değindi. Kurmaylar, “Komisyon raporuyla da ‘şiddet ve terör örgütü varlığı sona erdiğinde yasal düzenleme yapılacaktır” ifadesini kullandı.

Mevcut durumu, “Sahada hedeflenen noktada değiliz” şeklinde özetleyen AKP kurmayları şu tespitlerde bulundu:

“Sahada şöyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız; ‘PKK var olsun, silahlı elemanları da dursun çünkü yarın öbür gün bölgede kendisine başka bir olanak çıkacaktır.’

Oysa Abdullah Öcalan, ‘Dünya konjonktürü şu anda öyle bir hal aldı ki, bundan sonra silah ve şiddetin asla barınamayacağı döneme girilmiştir’ diyerek silah bırakılmasını istemişti. Neden (DEM Parti) bunu söylemiyorlar?

Öncesinde ‘İmralı ziyareti olmazsa olmaz’ denilmişti. Sürekli ‘şunu, bunu yapınız.’ denilerek her seferinde yeni şart koşuluyor. Uluslararası konjonktürde her an fırsatçılığı kolluyor, konjonktürel gelişmeleri izlemeye yönelik. Burayı da (Türkiye) idare etmeye, oyalamaya yönelik tutum sergileniyor.”

KANUN TASLAĞI ÖNCESİ PKK VE DEM'DEN BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde bir araya geldi. Görüşmenin tamamlanmasıyla birlikte parti sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yürütülen sürece dair bilgi veren Çelik, “Yüce Meclis bu süreçle ilgili komisyon çalışmasını tamamladı. Silah bırakma sonrası adımların atılacağı ifade edildi. Esas odak noktası silah bırakma yolu ile bu terör örgütünün tamamen feshidir. Aynı zamanda diğer ülkelerdeki yapılanmalarının ortadan kalmasıdır” şeklinde konuştu.

Düzenleme ve silahsızlanma takvimine dair Çelik şunları kaydetti:

“Sembolik olarak silah yakma oldu ama sistematik olarak bunun devam etmesi gerekiyor. Yasal düzenlemeler için partilerin de kendi çalışması var. Ortaklaştırılarak bir sonuca varılır. Bir takım güç odaklarının bu örgütlere ne gözle baktığını, yeri geldiğinde terk edip gittiğini hep birlikte gördük. Türkiye’nin müktesebatı ve kapasitesi yüksektir. Esas önemli olan örgütün silah bırakmasının gerçekleşmesi, bunun takviminin netleşmesidir.”