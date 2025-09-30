DEM Parti Erdoğan'lı meclis toplantısı kararını açıkladı

DEM Parti Erdoğan'lı meclis toplantısı kararını açıkladı
Yayınlanma:
Yarın saat 14:00'te yapılacak TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısına katılmayacağını açıklayan CHP ve TİP'in ardından DEM Parti'nin tutumu merak ediliyordu. DEM Parti tarafından yapılan açıklamada yarınki toplantıya eş başkanlar ile beraber katılacakları ifade edildi.

21 Temmuz Pazartesi gününden beri tatilde olan TBMM 1 Ekim Çarşamba günü yeni yasama dönemi için çalışmalarına başlayacak. Açılışa AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da katılım sağlayacak ve toplantıda bir de konuşma yapacak. Önceki Meclis açılışında 'Normalleşme süreci' kapsamında Erdoğan'ı karşılayan ve girişinde ayağa kalkan CHP, 19 Mart operasyonları ve kendilerine yapılan operasyonlar nedeni ile bu dönemki toplantıya katılmayacaklarını açıkladı.

CHP'NİN ARDINDAN TİP DE KATILMAYACAĞINI AÇIKLADI

TİP resmi hesabından "Geçtiğimiz yıllarda Erdoğan karşısında ayağa kalkmadığımız, oturumlara katılmadığımız, Hatay'dan Ankara'ya Özgürlük Yürüyüşü'nü başlattığımız günlerden bugüne demokrasi, hak ve özgürlüklerden yana hiçbir olumlu gelişme olmadığı gibi, kaybedilen meşruiyet başka devletlerle kurulan diplomasilerde aranmaktadır" vurgusu yapılan paylaşımda yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla TBMM’de düzenlenecek yeni yasama yılı açılış oturumuna partimiz katılmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TUTUMU MERAK EDİLEN DEM PARTİ AÇIKLAMA YAPTI

Önceki Meclis açılışına katılan ancak Erdoğan gelince ayağa kalkmayan DEM Parti'nin yarınki tutumu hükümet ile devam eden süreç nedeni ile merak ediliyordu.

dem-parti.jpeg
Önceki toplantıya katılan DEM Parti Erdoğan salona gelince ayağa kalkmamıştı

DEM Parti yarınki Erdoğan'lı açılışa eş başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile beraber katılacaklarını açıkladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

