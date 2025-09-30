CHP'den sonra TİP de Meclis açılışına katılmayacağını açıkladı

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 1 Ekim’deki TBMM açılışına ilişkin tutumlarını duyurdu. Yücel, ayrıca 22'inci Olağanüstü Kurultay'ın ardından aynı MYK üyeleri ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Yücel, geçen yasama döneminin açılışında sergilenen tutumun aksine bu yıl Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı ne karşılayacaklarını ne de uğurlayacaklarını söyledi.

CHP'DEN SONRA TİP DE MECLİS AÇILIŞINA KATILMAYACAĞINI AÇIKLADI

TİP resmi hesabından "Geçtiğimiz yıllarda Erdoğan karşısında ayağa kalkmadığımız, oturumlara katılmadığımız, Hatay'dan Ankara'ya Özgürlük Yürüyüşü'nü başlattığımız günlerden bugüne demokrasi, hak ve özgürlüklerden yana hiçbir olumlu gelişme olmadığı gibi, kaybedilen meşruiyet başka devletlerle kurulan diplomasilerde aranmaktadır" vurgusu yapılan paylaşımda yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla TBMM’de düzenlenecek yeni yasama yılı açılış oturumuna partimiz katılmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Metnin tamamı şu şekilde: