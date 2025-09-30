CHP'den sonra TİP de Meclis açılışına katılmayacağını açıkladı

CHP'den sonra TİP de Meclis açılışına katılmayacağını açıkladı
Erdoğan'ın katılacağı yeni yasama yılına katılmayacağını açıklayan CHP'den sonra TİP de aynı kararı aldı. TİP'in resmi hesabından yapılan paylaşımda "Yeni yasama yılı açılış oturumuna partimiz katılmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 1 Ekim’deki TBMM açılışına ilişkin tutumlarını duyurdu. Yücel, ayrıca 22'inci Olağanüstü Kurultay'ın ardından aynı MYK üyeleri ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Yücel, geçen yasama döneminin açılışında sergilenen tutumun aksine bu yıl Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı ne karşılayacaklarını ne de uğurlayacaklarını söyledi.

CHP'DEN SONRA TİP DE MECLİS AÇILIŞINA KATILMAYACAĞINI AÇIKLADI

TİP resmi hesabından "Geçtiğimiz yıllarda Erdoğan karşısında ayağa kalkmadığımız, oturumlara katılmadığımız, Hatay'dan Ankara'ya Özgürlük Yürüyüşü'nü başlattığımız günlerden bugüne demokrasi, hak ve özgürlüklerden yana hiçbir olumlu gelişme olmadığı gibi, kaybedilen meşruiyet başka devletlerle kurulan diplomasilerde aranmaktadır" vurgusu yapılan paylaşımda yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla TBMM’de düzenlenecek yeni yasama yılı açılış oturumuna partimiz katılmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Metnin tamamı şu şekilde:

Yarın TBMM'nin 28. dönem 4. yasama yılı başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda Erdoğan karşısında ayağa kalkmadığımız, oturumlara katılmadığımız, Hatay'dan Ankara'ya Özgürlük Yürüyüşü'nü başlattığımız günlerden bugüne demokrasi, hak ve özgürlüklerden yana hiçbir olumlu gelişme olmadığı gibi, kaybedilen meşruiyet başka devletlerle kurulan diplomasilerde aranmaktadır.

Bu tabloda Anayasa'ya ve AYM kararlarına uymayarak anayasal düzeni fiilen ortadan kaldıran, halk iradesinin seçtiklerini yargı müdahaleleriyle görevinden alıkoyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek TBMM açılış töreninde partimiz yer almayacaktır. Aynı saatlerde Meclis'te görev yapması gerekirken Silivri Cezaevi'nde tutsak edilen seçilmiş Hatay Milletvekilimiz Can Atalay'ı ziyaret edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

