DEM Parti 'Akil İnsanlar' heyetiyle bir araya geldi

Yayınlanma:
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 2013-2015 yıllarında Akil İnsanlar Heyeti’nde yer alan aydın ve yazarlarla İstanbul’da bir araya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ile MYK üyeleri Elif Bulut ve Öztürk Türkdoğan, 2013-2015 yılları arasında Akil İnsanlar Heyetinde görev yapan aydın ve yazarlarla İstanbul’da bir toplantı gerçekleştirdi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Partiden yapılan açıklamada, toplantıda "Barış ve Demokratik Toplum Süreci"ne ilişkin görüş, eleştiri ve önerilerin ele alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Parti Sözcümüz Ayşegül Doğan ile MYK üyelerimiz Elif Bulut ve Öztürk Türkdoğan 2013-2015 yıllarında Akil İnsanlar Heyetlerinde görev alan aydın ve yazarlarla İstanbul’da bir araya geldi. Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecine ilişkin öneri ve eleştiriler dinlendi; süreci ileri taşıyacak yöntemler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

