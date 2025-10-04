DEM Parti 'Akil İnsanlar' heyetiyle bir araya geldi

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ile MYK üyeleri Elif Bulut ve Öztürk Türkdoğan, 2013-2015 yılları arasında Akil İnsanlar Heyetinde görev yapan aydın ve yazarlarla İstanbul’da bir toplantı gerçekleştirdi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Partiden yapılan açıklamada, toplantıda "Barış ve Demokratik Toplum Süreci"ne ilişkin görüş, eleştiri ve önerilerin ele alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: