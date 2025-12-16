DEM - AKP görüşme tarihi belli oldu!

DEM Parti İmralı heyeti Cumartesi günü saat 14:00’te AKP ile AKP Genel Merkezi’nde görüşecek.

CHP GÖRÜŞMESİ ERTELENMİŞTİ

CHP ve DEM Parti İmralı heyeti arasında Salı günü yapılacak görüşmenin Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından DEM Parti'nin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bugün görüştü.

DEM Parti İmralı heyeti Gelecek Partisi ile görüşecek

DEM Parti bugün Gelecek Partisi ile yaptığı görüşmenin ardından AKP'yi ziyaret edeceğini şu şekilde duyurdu:

DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi partilere ziyaretleri kapsamında 20 Aralık Cumartesi saat 14:00’te AK Parti’yi Meclis’te ziyaret edecektir.

ERDOĞAN İLE NE ZAMAN GÖRÜŞECEKLERİNİ AÇIKLADILAR

DEM Parti'nin İmralı Heyeti, bugün Davutoğlu ile yaptıkları görüşmenin ardından Erdoğan ile partilere yapacakları ziyaretlerin ardından görüşeceklerini açıklamıştı:

