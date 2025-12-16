Son Dakika | İmralı Heyeti Erdoğan ile ne zaman görüşeceklerini açıkladı

Son Dakika | İmralı Heyeti Erdoğan ile ne zaman görüşeceklerini açıkladı
Yayınlanma:
İmralı Süreci'nde 'İkinci aşamaya' geçildiğinin duyurulmasının ardından İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile ne zaman görüşeceği öğrenildi.

Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu'nu ziyaret eden İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan:

"Biz geldiğimiz aşamayı kendisiyle paylaştık. Bundan sonraki ikinci aşamada katkılarını ve desteklerini istedik. İkinci aşama derken elbette ki yasal bir zeminden bahsediyoruz. Daha önce ifade ettiğimiz barış, zemininden bahsediyoruz. Barış yasalarından bahsediyoruz. O yüzden verecekleri her türlü katkının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu ziyaretlerimiz elbette ki sürecek. Mithat Hoca ifade etti. Bütün siyasi partileri, grubu bulunan bütün siyasi partileri ziyaret ediyoruz ve sürecin sonunda daha doğrusu ziyaretlerin sonunda Sayın Cumhurbaşkanı'yla da bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Daha sonra bir ada ziyaretimiz elbette ki olacak. Ayda bir gerçekleşen İmralı Adası ziyaretinde artık gelinen aşamanın nerede olduğunu kendisiyle paylaşacağız. Bunların önemli olduğunu ben de belirtmek istiyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

