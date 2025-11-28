Dar sokaktan geçemeyen kamyon sürücüsü araçlara çarpa çarpa ilerledi

Fatih'te dar sokaktan geçemeyen kamyon, park halindeki araçlara çarparak yoluna devam etti. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Balıkesir’de zincirleme kaza: 1 yaralıBalıkesir’de zincirleme kaza: 1 yaralı

YANLIŞ PARK NEDENİYLE SOKAKTAN GEÇEMEYİNCE ARAÇLARA ÇARPARAK İLERLEDİ

Olay, saat 11.30 sıralarında Silivrikapı Taşdelen Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre şoförünün idaresindeki 34 BG 5349 plakalı kamyon, park halindeki araçlar nedeniyle sokaktan geçirmeyince, araçlara çarparak yoluna devam etti.

Kamyonun çarptığı araçlarda hasar meydana geldi. Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
