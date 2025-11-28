Balıkesir’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Balıkesir’de zincirleme kaza: 1 yaralı
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde aynı yönde ilerleyen 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bandırma-Balıkesir yolu Küçük Sanayi Sitesi batı girişi kavşağı yakınında meydana geldi.

Aynı yönde seyreden 16 APD 204 plakalı minibüs, 16 NUP 19, 17 AIG 925, 10 PM 585 ve 34 FMA 166 plakalı otomobiller ile 34 EPM 812 plakalı cip çarpıştı.

YARALANAN KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Bandırma çıkışı bölünmüş yolda trafik yaklaşık 1 saat boyunca durdu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

