Damadı vuran yengenin bahçesinden çıkanlar şoke etti: İlk sözleri ortaya çıktı!

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde, düğün sonrası yapılan kutlamada damat Ali Karaca’yı tabancayla vuran yenge, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Maganda yengenin ilk sözleri de ortaya çıktı.

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde düğün sonrası kutlama sırasında rastgele ateş açılması sonucu göğsünden vurulan 24 yaşındaki damat Ali Karaca yaşamını yitirdi. Silahı ateşleyen yenge tutuklandı.

İlçe merkezinde düzenlenen düğünde Beyzanur Beyazıt ile Ali Karaca evlendi. Düğün sonrası gelin ve damat evlerine uğurlanırken, aile fertleri de silahla havaya ateş edip kutlama yaptı.

damat.jpg

BAHÇESİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Silahla rastgele ateş açılırken, göğsüne kurşun isabet eden damat Ali Karaca yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ali Karaca, kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, damadın yengesi F.K.'yi (47), silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Ekiplerin aramalarında F.K.’ye ait bahçede 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

damat1.jpg

YENGEYLE BERABER AMCA DA TUTUKLANDI

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde, düğün sonrası yapılan kutlama sırasında tabancayla rastgele ateş edilip, damat Ali Karaca’nın (24) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan damadın amcası Halil (50) ile eşi Fatma Karaca (47), tamamlanan sorgu işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Halil ve Fatma Karaca çifti, ‘adam öldürme’ ve ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet’ suçlarından tutuklandı.

İLK SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

F.K.'nın ifadesinde, "Olayın şokundayım, hiçbir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. F.K'nin evinin bahçesinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

