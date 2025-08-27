Düğünde damat vurularak öldü: Yengesi gözaltında!

Düğünde damat vurularak öldü: Yengesi gözaltında!
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düğün merasiminin ardından rastgele ateş açılması sonucu yaralanan damat, hastanede hayatını kaybetti.

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde düğün sonrası açılan rastgele ateş can aldı. Turpçu köyünde dün gerçekleşen düğün merasiminin ardından gelin ve damadın evlerine uğurlandığı sırada silah sesleri yükseldi. Açılan ateş sonucu damat Ali K. (23) ağır yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ali K, sabaha karşı yaşamını yitirdi.

DAMADIN YENGESİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili yapılan incelemede damadın yengesi F.K. (47) silahla rastgele ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, şüphelinin evinin bahçesinde iki ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ettiği ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

