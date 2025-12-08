Daltonlar çetesi çocukları nasıl tuzağa düşürüyor? İddianamede her şey anlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yeraltı dünyasında "Daltonlar" olarak bilinen ve elebaşılığını Beratcan Gökdemir’in yaptığı suç örgütüne yönelik kapsamlı soruşturmasını tamamladı. Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 1456 sayfalık dev iddianame, örgütün en karanlık yüzünü; 15-18 yaş grubundaki çocukları nasıl "tetikçi" ve "suç makinesi" haline getirdiğini gözler önüne serdi. 34 çocuğun "suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, örgütün insan kaynağı devşirme yöntemleri tüm çıplaklığıyla anlatıldı.

AİLEVİ SORUNLAR VE MADDE BAĞIMLILIĞI KISKACINDAKİ GENÇLER HEDEFTE

Hazırlanan iddianamede, örgütün diğer geleneksel suç yapılarından ayrılan en belirgin özelliğinin "insan kaynağı profili" olduğu vurgulandı. Örgütün, özellikle 15 ile 20 yaş aralığındaki gençleri hedef seçtiği belirtildi. İddianameye göre çete, ailevi sorunlar yaşayan, maddi sıkıntılar çeken veya uyuşturucu batağına saplanmış, toplumda kendine yer edinmeye çalışan 15-18 yaş aralığındaki çocukları özellikle tercih ediyor.

Örgüt yöneticilerinin, kendisini kanıtlamak, bir kimlik kazanmak, para kazanmak ya da ailesinden kaçmak isteyen bu çocuklara ulaşmasının çok daha kolay olduğu ve onları suç eylemlerinde doğrudan kullandığı tespit edildi. İddianamede, bu çocukların bazı eylemlerine dair detaylar ve etkin pişmanlıktan yararlananların itirafları da yer aldı.

BARIŞ BOYUN’DAN KOPUŞ VE "MOTOSİKLETLİ ÇETE"NİN YÜKSELİŞİ

İddianamede örgütün tarihçesine ve yapısına da geniş yer verildi. Elebaşı Beratcan Gökdemir’in, daha önce birlikte hareket ettiği "Barış Boyun suç örgütü"nden 2024 yılında ayrıldığını sosyal medya üzerinden ilan ettiği aktarıldı. Ayrılığın ardından Gökdemir'e bağlı grubun, "Barış Boyun" adına gerçekleştirdikleri silahlı saldırı, cinayet ve yağma gibi eylemlerle basında sıkça yer bulduğu, kamuoyunda "Daltonlar çetesi" veya "Motosikletli çete" olarak anılmaya başlandığı ifade edildi.

Daltonlar soruşturmasında 34 çocuğa dava!

Örgütün temel amacının; cebir ve şiddet yoluyla rakip çete üyelerini sindirmek, bölgede korku salarak hakimiyet kurmak ve İstanbul genelinde silah ticareti, uyuşturucu satışı, kiralık katillik, hırsızlık ve yağma gibi suç faaliyetlerini tek elden yönetmek olduğu kaydedildi.

SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL DELİLLER DOSYADA

Soruşturma dosyasında örgütün propaganda yöntemleri de detaylandırıldı. Örgüte yakın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar, yakalanan şüphelilerin telefonlarındaki örgütsel yazışmalar ve görseller ile şüphelilerin ikrar içeren savunmaları iddianamenin en önemli delilleri arasında yer aldı.

İddianamede örgüt şeması da netleştirildi. Beratcan Gökdemir kurucu ve elebaşı olarak tanımlanırken; Ahmet Mustafa Timo, Bünyamin Yıkar, Murat Küçükyavuz, Sinan Memi, Murat Özavşar ve Batın Can Gökdemir’in örgüt yöneticisi olduğu bildirildi. Elebaşı ve yetişkin üyeler hakkındaki davanın İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdüğü, çocuklarla ilgili bu yeni davanın da o dosyayla birleştirilebileceği belirtildi.

79 YILA VARAN HAPİS İSTEMİ

Rusya’da tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir’in yönettiği örgütün 33 ayrı eylemine karıştığı tespit edilen 15’i tutuklu, 19’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılan toplam 34 çocuk hakim karşısına çıkacak. Hazırlanan iddianamede 1 kişi "ölen", 2 kişi "mağdur", 27 kişi ise "müşteki" olarak yer aldı.

Başsavcılık, suça sürüklenen bu çocuklar hakkında "kasten öldürme", "yağma", "silahla tehdit", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "genel güvenliği tehlikeye sokma" gibi bir dizi ağır suçtan 20 aydan 79 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep etti. Dava, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.