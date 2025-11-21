Daha 17 yaşındaydı: Halı sahada kalp krizi geçirdi, yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Şırnak'ın Uludere ilçesinde halı saha maçında kalp krizi geçiren Ahmet Yaman (17), hayatını kaybetti.
Elde edilen bilgilere göre, olay dün akşam saatlerinde Uludere ilçesindeki bir halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla futbol maçı yapan Ahmet Yaman, fenalaşarak yere yığıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI
Durumu fark eden arkadaşları, Yaman'ı Uludere Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve tedaviye alınan Yaman, kurtarılamadı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaman’ın cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak:DHA