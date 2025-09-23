Son anları kamerada: Halı sahada kalp krizi geçiren polis kurtarılamadı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren polis memuru Murat Kına (32) hayatını kaybetti.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden polis memuru Murat Kına’nın (32) yere yığıldığı anların kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Murat Kına, önceki gün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken aniden rahatsızlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sahada yere yığılan Kına, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada kalp krizi geçirdiği belirlenen Kına, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

hali-sahada-kalp-krizi-geciren-polisin-s-927455-275495.jpg

Polis memuru Murat Kına’nın cenazesi düzenlenen törenin ardından Reyhanlı’da toprağa verildi.

Kına’nın son anlarına ait kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, sahada aniden yere yığılan Kına’ya arkadaşlarının koşarak müdahale ettiği anlar yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

