Halı sahada dili boğazına kaçtı! O anlar kamerada

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi’ndeki bir halı sahada futbol oynarken fenalaşan M.U. (31) isimli genç, dilinin boğazına kaçması sonucu nefessiz kaldı.

Olay, 8 Kasım günü gerçekleşti. Arkadaşlarıyla futbol oynayan M.U., topa vurduğu sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. M.U.’nun hareketsiz kaldığını gören arkadaşları hemen yanına koştu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

M.U.'nun dilinin boğazına kaçtığı anlaşılınca arkadaşları derhal müdahale etti ve M.U. tekrar nefes almaya başladı. Sahaya sevk edilen sağlık ekipleri de müdahale ederek M.U.'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan M.U.’nun yapılan müdahaleler sonrası taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yaşanan bu kritik anlar halı sahanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde M.U.’nun topa vurduktan sonra yere yığıldığı ve arkadaşlarının koşarak yardıma gittiği görülüyor.