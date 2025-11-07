Dağ keçileri köylülerin arasına karıştı

Karadeniz ikliminin hakim olduğu Olur ilçesinin kırsal Ormanağzı Mahallesi, dağ keçilerine ev sahipliği yapıyor. Bölgede yoğun olarak bulunan dağ keçileri, insanlarla iç içe bir yaşam sürüyor. Yol kenarında ya da yerleşim birimlerine yakın yerlerde otlayan dağ keçilerine mahalleli de sahip çıkıyor.

Olur- Artvin kara yolunun Ormanağzı Mahallesi mevkisinde yavrularıyla otlayan dağ keçileri, sürücülerin de ilgisini çekiyor.

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

Araçlarını durdurarak bir süre keçileri izleyen vatandaşlar, daha sonra yollarına devam ediyor.

"BU DUYARLILIK HERKESE ÖRNEK OLMALI"

Ormanağzı Mahallesi'nde otlayan sürü halindeki dağ keçilerini görüp, izleyen Fuat Demir, "Ormanağzı Mahallesinde yaşayanları tebrik ediyorum. Doğamızın bu güzelliklerini koruyorlar. Bu duyarlılık herkese örnek olmalı" dedi.