Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kırklareli kıyıları ve Antalya çevrelerinde ise yağışların yer yer kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Kasım Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Nevşehir, Niğde ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Kırklareli kıyıları ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının Akdeniz’de 2 ila 5 derece azalacağı, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz’de ise 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve doğu yönlerden, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, özellikle Kırklareli kıyıları ve Antalya çevresinde yer yer kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. MGM açıklamasında, “Yağışlar nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYON 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 15°C, 30°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 18°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 14°C, 27°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Niğde ve Nevşehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 9°C, 20°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 20°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 9°C, 19°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 15°C, 20°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı çok bulutlu, Çorum çevrelerinin bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 22°C

Parçalı bulutlu

RİZE 12°C, 20°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 13°C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 13°C, 20°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -2°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 5°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 25°C

Az bulutlu

ANTEP 10°C, 26°C

Az bulutlu

MARDİN 17°C, 25°C

Az bulutlu

SİİRT 12°C, 26°C

Az bulutlu

