Cumhur İttifakı'nda Barzani krizi! AKP'li vekilden "Fazla abartıldı görmezden gelin" çıkışı

Mesud Barzani'nin Şırnak ziyareti üzerine yaşanan gerilim giderek artmaya devam ediyor. Barzani'nin Şırnak ziyareti sırasında özel korumalarının uzun namlulu silahlar ile yurt topraklarında gözükmesi, siyaset gündeminde sert tartışmaları ve tepkileri de beraberinde getirdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sert çıkışı, Barzani cephesinden gelen yanıt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesi ve son olarak AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun açıklamalarıyla tartışma farklı bir boyut kazandı.

BAHÇELİ: TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İTİBARINA SALDIRIDIR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2 Aralık'ta Türkgün gazetesine verdiği röportajda gündemdeki konulara değinerek Mesud Barzani’nin Şırnak ziyaretini sert bir dille eleştirdi.

Barzani’nin Şırnak’ta katıldığı sempozyumun "şova dönüştürüldüğünü" belirten Bahçeli, yaşanan görüntüleri kabul edilemez bulduğunu vurguladı. Bahçeli, "Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırıdır" ifadelerini kullandı.

BARZANİ: KOYUN POSTUNA BÜRÜNMÜŞ BOZKURT

Devlet Bahçeli'nin bu sözlerine yanıt, IKBY'nin eski Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani'nin ofisinden geldi. Yayımlanan açıklama metninde Bahçeli’ye yönelik ağır ifadeler kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'de yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecine atıf yapılarak Bahçeli'nin ırkçılık yaptığı iddia edildi. Açıklamada, "Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş" denildi.

Barzani’nin ofisi, Bahçeli’nin açıklamalarının örf ve adetten uzak olduğunu savunarak şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef Devlet Bahçeli, Başkan Barzani’nin Cizre ziyareti ve Melayê Cizîrî Sempozyumu'na katılımı hakkında yine şovenist bir akılla konuşmuş; her türlü örf ve adetten uzak, hiç kimseye hizmet etmeyen açıklamalarda bulunmuştur. Bahçeli’nin bu sözleri sarf ettiği sırada, Başkan Barzani’nin ziyareti için alınan tüm güvenlik detayları ve tedbirleri, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye’nin ilgili kurumları arasındaki protokol mutabakatına göre uygulanmıştır."

Açıklamada ayrıca Türk yetkililerin ziyaretleri hatırlatılarak, "Kaldı ki, Türk üst düzey yetkilileri ne zaman Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etse, Türkiye’nin özel kuvvetleri de onlarla birlikte gelmekte ve herhangi bir sorun yaşanmamaktadır" denildi.

ERDOĞAN'DAN ÇOK SERT TEPKİ: ASLA TASVİP ETMİYORUZ

Yaşanan bu karşılıklı açıklamaların ardından 3 Aralık'ta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin haftalık grup toplantısında konuya değindi. Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'yi hedef alan sözleri "saygısız ve hadsiz" olarak tanımlayan Erdoğan, Barzani ofisinden gelen açıklamaları kabul edilemez bulduğunu belirtti.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhur İttifakı'nın bütün mücadelesi bunun içindir. Bu hedefe suhuletle varmak içindir. Bu noktada ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan dünkü saygısız ve hadsiz açıklamaları asla tasvip etmediğimizi, kabul edilemez bulduğumuzu burada ifade etmek isterim. Gerek parti sözcümüz, gerekse Dışişleri Bakanlığımız konuya dair rahatsızlığımızı açıkça dile getirmiş, gerekli diplomatik adımlar atılmış, izahat yapılması istenmiştir."

Son Dakika | Erdoğan'dan Barzani tepkisi! "Bahçeli'yi hedef alması kabul edilemez"

AKP'Lİ VEKİL ENSARİOĞLU: FAZLA ABARTILDI GÖRMEZDEN GELMEK GEREKİR

Tartışmaların odağında, 4 Aralık'ta AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Barzani’nin yakın korumalarının silahlı görüntülerinin sosyal medyada tartışma yaratmasına ilişkin konuşan Ensarioğlu, "Bu süreçte barışın dilini kullanmak gerekir" dedi.

Kendisinin hükümeti temsil etmediğini belirterek şahsi görüşlerini dile getiren Ensarioğlu, "Bu kritik süreçte sert ifadelerden kaçınmak, bazı şeyleri görmezden gelmek ve duymamak gerekir" ifadelerini kullandı.

Barzani’nin bölge için sembolik ve önemli bir aktör olduğunu vurgulayan Ensarioğlu, Türkiye’nin yıllardır Kuzey Irak’ta yürüttüğü operasyonları ve oradaki askeri varlığından bahsederek şunları söyledi:

"Türkiye’den giden tüm devlet büyükleri özel harekât korumaları ve silahlarıyla oraya gidiyor; hiçbir zaman sorun edilmedi. Duhok’ta, Amediye’de Türkiye’nin tankları ve zırhlı araçları yıllardır var. Kimlik kontrolü yaptığımız dönemler oldu, yine de bunu büyütmediler. Terörle mücadelede zaman zaman sivil kayıplar yaşandığında bile uluslararası bir mesele hâline getirmediler."

Tartışmanın sosyal medya abartısıyla büyüdüğünü savunan Ensarioğlu, buna karşın KDP’nin açıklamalarının da "maksadını aşan bir tonda" olduğunu kabul etti. Ensarioğlu, "Sosyal medyada Barzani’nin yanındaki iki özel güvenlik görevlisinin görüntüleri fazlasıyla abartıldı ve bu istenmeyen açıklamaların tetiklenmesine yol açtı. Bu yanlış anlaşılmanın hızlı biçimde telafi edilmesi gerekir" değerlendirmesinde bulundu.