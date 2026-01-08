'Cuma namazı çıkışı domuz eti yedirildi' iddiasına valilikten kafaları karıştıran açıklama

Aydın Valiliği, yerel ve ulusal basında yer alan “hayır amaçlı domuz eti dağıtıldı” iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yayımladı. Domuz eti yedirilme iddiasının 2015'te olduğu söylendi. Fakat valilik 2015'te bir ihbar gelmediği için denetim veya bir soruşturma yapmadığını söyledi.

Valiliğin açıklamasında 2015'te domuz eti yedirildiği iddiasına karşı bir ihbar gelmemesi gerekçesi ile bir karşı tespitin yapılmadığını anlaşıldı.

Valilik ayrıca 2015'te domuz eti yedirdiği iddia edilen şahsın, 2016'daki denetimlerde iş yerinde domuz eti çıktığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Son günlerde yerel ve ulusal medyada yer alan, C.C. isimli şahsın 2015 yılında gerçekleştiğini iddia ettiği ‘Aydınlılara hayır amaçlı bir etkinlikte 500 kilogram domuz eti yedirildiği’ yönündeki beyanına ilişkin haberlerin, kamuoyunda söz konusu eylemin güncel bir durum olduğu yönünde yanlış bir algıya yol açtığı görülmüştür. Yapılan incelemelerde, bahse konu iddianın 2015 yılına ait olduğu anlaşılmış; ancak iddia edilen olayla ilgili olarak söz konusu yıl içerisinde herhangi bir ihbar veya resmî başvurunun bulunmadığı tespit edilmiştir.”

DOMUZ ETİ YEDİRDİĞİ İDDİA EDİLEN KASAPTA DOMUZ ETİ TESPİTİ

Açıklamada, Kasap olan C.C. isimli şahısla ilgili 2016 yılında yapılan işlemlere de yer verildi. Valilik, gelen ihbarlar üzerine Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün denetim yaptığını belirterek şunları bildirdi:

“Öte yandan, C.C. isimli şahıs hakkında 2016 yılı içerisinde Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen ihbarlar doğrultusunda belirtilen adreslerde gerçekleştirilen denetimlerde muhtelif miktarlarda domuz eti tespit edilmiş; tespit edilen bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve adli işlemler eksiksiz şekilde uygulanmıştır.”

Valilik, denetim faaliyetlerinin hâlen sürdüğünü vurgulayarak, şu ifadeyi kullandı:

“Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla Valiliğimiz koordinesinde yürütülen kontrol ve denetim faaliyetleri, il genelinde mevzuat çerçevesinde titizlikle ve kararlılıkla sürdürülmektedir.”

NELER OLMUŞTU?

İddialara göre, olay 2015 yılında Aydın’ın Efeler ilçesinde Bey Camii önünde Cuma namazı çıkışında yaşandı. O dönem kasaplık yapan C.C.’nin 500 kilo domuz etinden yapılan kavurmayı pilav eşliğinde hayır yemeği olarak dağıttığı öne sürüldü. Yaklaşık 3 bin kişinin bu yemekten yediği iddia edildi.

C.C.’nin, bir din görevlisine giderek “Domuz etinden yaptığım kavurmayı insanlar çok sevdi, yiyen tekrar aldı. Bu durumda sevap mı kazandım, günah mı işledim?” dediği iddiası kamuoyuna yansıdı.

C.C.’nin daha önce de yaban domuzu etiyle yakalandığı, bu etleri kasaplara, otellere ve restoranlara satmaya çalıştığı, ele geçirilen etlerin imha edildiği belirtildi. Sosyal medyada işletmelere “İsimlerinizi açıklarım” şeklinde tehdit mesajları paylaştığı da öne sürüldü.

