Çorum’da dehşet! Gelin kayınpederini öldürdü: İfadesi kan dondurdu

Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Kuruçay köyünde Cemal D.'nin silahla vurulduğu ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Cemal D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İFADESİNDE CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞINI SÖYLEDİ!

Jandarma ekipleri tarafından, cinayetin şüphelisi olarak Cemal D'nin gelini Fatmagül D, gözaltına alındı ve karakola götürüldü. Fatmagül D.’nin, jandarmaya verdiği ifadede cinsel istismara uğradığını, bu sebeple kayınpederini öldürdüğünü söylediği bildirildi.

Diğer taraftan Cemal D'nin oğlu Sezer D.'nin de 17 Haziran 2024 tarihinde köyde çıkan bir kavgada silahla vurularak hayatını kaybettiği bildirildi.

