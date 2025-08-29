12 yaşındaki çocuğu istismar ettiler: İtiraf edip serbest kaldılar

Yayınlanma:
Ankara'da 2006 ve 2007 doğumlu şahıslar 12 yaşındaki çocuğu istismar ettiler. 16 yaşında sandıkların söyleyerek istismarı itiraf edip serbest kaldılar. Mahkeme kararı ile tutuksuz yargılanacaklar.

Türkiye'nin büyüyen sorunu haline gelen çocuk istismarında bir vaka daha yaşandı. Ankara'da yaşayan iki şahıs 12 yaşını dolduran bir kız çocuğunu istismar etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın “nitelikli cinsel istismar” suçundan tutuklanmaları talebi ile mahkemeye sevk ettiği şahıslar, istismarı mahkeme ifadelerinde kabul etti.

Emniyet ifadesinde ilişkiye girdiklerini kabul eden şahıslar savcılık ifadesinde suçlamayı reddederken mahkeme ifadesinde "sadece öpüştük" diyerek istismarı kabul etti. İstismar şüphelisinin avukatı kız çocuğunun yaşından büyük davrandığını iddia ederek müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep ederken mahkeme kararını açıkladı.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU İSTİSMAR ETTİLER

Cumhuriyet'ten Can Uğur'un haberine göre; 2006 ve 2007 doğumlu iki erkekten Ç.E. Emniyet’teki sorgusunda kız çocuğu ile ilişkiye girdiğini kabul etti ancak savcılık sorgusunda bunu reddetti. Ç.E. sorgusunda kız çocuğunun 12 yaşında olduğunu bilmediğini iddia ederek “15-16 yaşında zannediyordum” ifadelerini kullanıp cinsel istismarda bulunduğunu “Sadece öpüştük ve sarıldık” diye kabul etti.

Şüphelinin avukatı tarafından verilen savunmada ise kız çocuğunun yaşından büyük davrandığı iddia edilerek tutuksuz yargılama talep edildi.

Bir diğer şüpheli O.B.D’nin ise profesyonel futbolcu olduğu ortaya çıktı. Lise öğrencisi olan O.B.D’nin savunmasında da yine dikkat çeken ifadeler yer aldı. O.B.D ifadesinde cinsel istismarı kabul ederek “Kendisi ile biraz öpüştük” dedi.

İTİRAF EDİP SERBEST KALDILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin verdiği kararında cinsel istismardan yargılanan iki kişinin tutuklanmasını talep ederken Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği iki kişinin adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

O.B.D. ve Ç.E. hakkında elektronik kelepçe takılmasına karar verildi. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mağdur kız çocuğu lehine davaya müdahil olacaklarını açıkladı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

