İtiraf etmesine rağmen serbest kalmıştı: İstismar şüphelisi ev hapsine rağmen kaçtı

Yayınlanma:
Ankara'da 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiklerini kabul etmelerine rağmen ev hapsi verilen iki erkekten biri hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüpheli Ç.E.'yi gözaltına almak için eve giden ekipler, eli boş döndü.

Ankara'da 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden Ç.E. ve O.D.B. suçu itiraf etmelerine rağmen ev hapsiyle cezalandırılmıştı.

Karara kamuoyunda tepki gösterilmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin serbest kalmasına itiraz etti.

Yapılan itiraz sonucu Ç.E. ile ilgili yakalama kararı çıkatılırken, O.D.B. hakkında yapılan itiraz kabul edilmedi.

ÖNCE BIRAKIYORLAR SONRA BULAMIYORLAR

Cumhuriyet'ten Can Uğur'un haberine göre; kararın ardından Ç.E.'yi gözaltına almak için eve giden ekipler, elektronik kelepçe takılan şüpheliyi evde bulamadı.

Bunun üzerine cinsel istismarı itiraf eden Ç.E.'nin anne babası hakkında işlem uygulandı.

EMNİYETTE İTİRAF EDİP SAVCILIKTA REDDETTİLER

12 kız çocuğunu istismar ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ç.E. ile O.B.D. emniyettekleri ifadelerinde istismarı itiraf etmişlerdi. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık ifadelerinde suçlamalarını reddetmişti.

Buna karşın savcı, şüphelilerin emniyetteki itiraflarını dikkate alarak tutuklama talep ederek hakimliğe sevk etti.

SOMUT DELİLE RAĞMEN EV HAPSİ VERİLMİŞTİ

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği iki kişinin adli kontrol kontrol kararıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Kararda, somut delile dayalı kuvvetli suç şüphesinin mevcut olduğu ve şüphelilerin üzerine atılı suçun katalog suç olduğu değerlendirmesi yapılmış olmasına karşın tutuklama talebinin reddedilmesi dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

