Çöken evde hayatını kaybeden anne ve çocukları gözyaşlarıyla uğurlandı

Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı Porsuk Mahallesi’nde Hamit Kara'ya ait evde meydana gelen olayda, 4 kişilik Kara ailesiyle 2 misafirin bulunduğu evin damı çöktü. Enkaz altında kalan 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken göçük altında kalan anne Dilara Kara, çocukları Kerimhan (6) ile Sudenaz (11) ise olay yerine ulaşan jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda enkaz altından çıkarıldı.

Pasinler Devlet Hastanesi’ne kaldırılan anne ve çocukları, ilk müdahalelerinin ardından Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi fakat yapılan bütün müdahalelere rağmen anne ve çocukları kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİLER!

Anne ve çocukları için kırsal Porsuk Mahallesi'nde cenaze namazı kılınırken köy meydanındaki cenazeye Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Kara ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Anne ve çocuklarının tabutları okul sıralarının üzerine konulurken cenaze namazının ardından Dilara Kara, çocukları Kerimhan (6) ile Sudenaz'ın (11) cenazeleri mahalle mezarlığında dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

