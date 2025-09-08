Ev bir anda göçtü! 2 çocuk hayatını kaybetti

Pasinler ilçesine bağlı Porsuk Mahallesi'nde 4 kişilik Kara ailesi, evlerinde 2 misafiri ağırlarken evin çatısı bir anda göçtü. Evin göçmesi ile çevredekiler enkaz altında kalanları kurtarmak için müdahalede bulundu.

AFAD JANDARMA VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin müdahalesinin ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, göçük altından çıkarılan anne ile 2 çocuğunun durumunun ağır olduğu belirlendi.

6 VE 11 YAŞLARINDAKİ ÇOCUKLAR HAYATINI KAYBETTİ

Göçen evdeki 3 kişi yaralanmadan kazayı atlattı. Yaralanan kişileri, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Enkaz altından çıkarılan yaralılardan 6 ve 11 yaşlarındaki iki kardeş Kerimhan Kara ve Sudenaz Kara (hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ANNE AĞIR YARALI

Ağır yaralı annenin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

AFAD ekipleri, göçüğün nedenini belirlemek için araştırma başlatırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.