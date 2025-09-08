Ev bir anda göçtü! 2 çocuk hayatını kaybetti

Ev bir anda göçtü! 2 çocuk hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Erzurum Pasinler'de dün akşam saatlerinde nedeni bilinmeyen bir şekilde göçen evde bulunan 6 ve 11 yaşlarındaki 2 çocuk hayatını kaybetti. Ağır yaralanan annenin tedavisine ise devam ediliyor.

Pasinler ilçesine bağlı Porsuk Mahallesi'nde 4 kişilik Kara ailesi, evlerinde 2 misafiri ağırlarken evin çatısı bir anda göçtü. Evin göçmesi ile çevredekiler enkaz altında kalanları kurtarmak için müdahalede bulundu.

1.jpg

AFAD JANDARMA VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin müdahalesinin ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, göçük altından çıkarılan anne ile 2 çocuğunun durumunun ağır olduğu belirlendi.

2.jpg

6 VE 11 YAŞLARINDAKİ ÇOCUKLAR HAYATINI KAYBETTİ

Göçen evdeki 3 kişi yaralanmadan kazayı atlattı. Yaralanan kişileri, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

3.jpg

Enkaz altından çıkarılan yaralılardan 6 ve 11 yaşlarındaki iki kardeş Kerimhan Kara ve Sudenaz Kara (hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ANNE AĞIR YARALI

Ağır yaralı annenin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

4.jpg

AFAD ekipleri, göçüğün nedenini belirlemek için araştırma başlatırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Türkiye
Abluka altına alınan CHP İstanbul'da bir gözaltı
Abluka altına alınan CHP İstanbul'da bir gözaltı
İstanbul'da trafik kilitlendi! Önce abluka sonra okul açılışı
İstanbul'da trafik kilitlendi! Önce abluka sonra okul açılışı
CHP abluka altındayken İstanbul Valisi kayyuma bu sözlerle sahip çıktı
CHP abluka altındayken İstanbul Valisi kayyuma bu sözlerle sahip çıktı