Çöken bina 4 kişiye mezar olmuştu: Gebze ve Darıca'da 25 bina tahliye edildi

Kocaeali’de 4 kişinin öldüğü 7 katlı binanın çökmesinin ardından bugüne kadar Gebze ve Darıca ilçelerinde toplamda, 25 bina, 31 iş yeri ve 79 bağımsız birim mühürlendi. Yurttaşlar mühürlenen yapılardan tahliye edildi.

Gebze'de 29 Ekim’de 7 katlı Arslan Apartmanı çökerken, enkaz altında kalan aynı aileden 5 kişiden 4’ü yaşamını yitirdi. Bölgede yapılan çalışmalarla belirli aralıklarla Darıca ve Gebze ilçelerinde farklı binalarda da hasar olduğu belirlendi. Son olarak Darıca ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak’taki 4 katlı binanın kolon ve duvarlarında dün çatlamalar meydana geldiği bildirildi. Binada yaşayan 4 aileden 15 kişi evlerinden tahliye edildi.

DERİN ÇATLAKLAR TESPİT EDİLDİ

Belediye ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu binanın bodrum katında bulunan 3 adet taşıyıcı kolonlarda korozyon ve derin çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Bina mühürlenerek önüne demir bariyerlerle kapatarak önlem aldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından da inceleme başlatıldı.

Gebze’de bugün ise Şehit Mücahit Okur Caddesi’nde birbirine bitişik 4 katlı 3 binanın duvarlarında çatlaklar oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri binada inceleme yaptı. İncelemelerin ardından 3 binada bulunan 13 daire tedbir amaçlı tahliye edildi. Bina ekipler tarafından mühürlendi.​​​​​​​

25 BİNA, 31 İŞ YERİ VE 79 BAĞIMSIZ BİRİM MÜHÜRLENDİ

4 kişinin öldüğü binanın yıkılmasından sonra 2 ilçede toplam 25 bina, 31 iş yeri ve 79 bağımsız birim tehlike nedeniyle tedbir amacıyla mühürlendi. Bu yapılarda yaşayan yurttaşlardan bir kısmı kendi isteğiyle yakınlarının yanına giderken, bir kısmı da belediyeye ait Balyanos Eğitim Tesisleri’nde yerleştirildi. ​​​​​​​

VALİDEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı’nda Gebze’de 7 katlı binanın yıkılmasının ardından devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Aktaş, “Yaralı olarak çıkardığımız kızımız Dilara’ya Allahtan şifa diliyorum. Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Yoğun bakımdan normal servise alındı. Hepinizin adına geçmiş olsun diliyoruz. Bölgede yoğun bir çalışma olayın olduğu günden itibaren devam ediyor” ifadelerini kullandı.