Çocuk sürücünün çarptığı yaya 16 gün sonra yaşamını yitirdi

Yayınlanma:
Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaya geçidinden geçerken bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan Dindar Ediş, 16 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 13 Eylül akşamı meydana gelen kazada, yaya Dindar Ediş (45), çocuk sürücünün kullandığı motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

Olay, Karasu ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi’nde yaşandı. Şırnak’tan çalışmak üzere Karasu’ya gelen Dindar Ediş, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken, ön tekerini kaldırarak ilerleyen ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletin çarpması sonucu savruldu. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu da düştü.

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, olay anını ortaya koydu. Görüntülerde çevredeki bir kişinin sürücüye tokat attığı, ardından sürücünün kalabalıktan yararlanarak motosikletine binip kaçtığı görüldü. Polis ekipleri, kısa sürede motosiklet sürücüsünü yakalayarak 15 yaşından küçük olduğunu tespit etti. Çocuk sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

16 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Dindar Ediş, Karasu Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Ediş, kazadan 16 gün sonra yaşamını yitirdi. Cenazesi ise memleketi Şırnak’a gönderildi.

