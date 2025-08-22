Çocuk parkında silahlar konuştu!

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı, Sırameşeler Mahallesi 10'uncu Uğur Sokak üzerindeki bulunan Uğurlu Çocuk parkında meydana gelen korkunç olayda, henüz bilinmeyen bir sebeple gençler arasında çıkan tartışmada, O.Y., yanında bulunan pompalı tüfekle Mert Y.'ye ateş etti. Şüpheli olay yerinden hızla uzaklaşırken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR!

Saldırının ardından yaralanan Mert Y., olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mert Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken O.Y. isimli kişi kısa süre içinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

