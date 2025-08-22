Sigorta devlerinde büyük kayıp!

Dünyanın en değerli 10 sigorta şirketinin toplam piyasa değerinde yaşanan düşüş dikkat çekti. Şirketler, yılbaşından bu yana 57,3 milyar dolar kayıp yaşadı ve piyasa değerleri 1 trilyon 397,5 milyar dolara düştü.

Listede ilk sıradaki UnitedHealth dışındaki 9 büyük şirketin toplam değeri, 136,5 milyar dolar artarak dikkat çekti.

TOPLAM PİYASA DEĞERİNDE ÖNEMLİ DÜŞÜŞ

AA muhabiri şirketlerin durumunu companiesmarketcap.com verileri üzerinden analiz etti. Bu analizde, 2024 yılı sonunda toplam piyasa değeri 1 trilyon 454,7 milyar dolar olan sigorta devlerinin kayıp yaşadığı ortaya çıktı. 20 Ağustos 2025 itibarıyla, bu rakamda %3,9 azalış kaydedildi ve sigorta şirketlerinin toplam piyasa değeri 1 trilyon 397,5 milyar dolara geriledi.

UNITEDHEALTH'İN KAYBI YÜKSEK, DİĞERLERİ ARTIŞTA

Lider sigorta şirketi UnitedHealth, bu dönemde piyasa değerinde %41,3 kayıp yaşayarak - yani 193,8 milyar dolar gerileyen değerle - listenin geri kalan 9 şirketin toplam değeri %13,8 artışla 136,5 milyar dolar yükseldi.

LİDERLİK ŞERİDİ: UNITEDHEALTH, ALLIANZ VE PROGRESSIVE

UnitedHealth, 275,5 milyar dolarlık değeriyle zirvede yer alırken, Allianz SE ikinci, Progressive ise üçüncü sırayı aldı.

Allianz SE, 118,8 milyar dolardan başlayan piyasa değerini %41,3 artışla 167,9 milyar dolara çıkararak, dördüncü sıradan ikinci sıraya yükseldi.

Progressive ise %4,1 artış gösterse de, bir basamak gerileyerek üçüncü oldu.

Dördüncülüğü 143,6 milyar dolarla China Life Insurance, beşinciliği ise 142,1 milyar dolarla Ping An Insurance elde etti. En değerli 5 sigorta şirketi, bu değişime rağmen sıralamada yer değiştirmiş olsa da isim olarak aynı kaldı.

UNITEDHEALTH’TE SERT DÖNÜŞÜM

UnitedHealth’in yaşadığı değer kayıplarının arkasında bir dizi olumsuz gelişme yer alıyor:

Aralık 2024’te UnitedHealthcare CEO’su Brian Thompson’ın silahlı saldırıda öldürülmesi, şirket hisselerinde sert düşüşe yol açtı.

Nisan ayında kar tahmininin aşağı çekilmesiyle şirkette 25 yılın en sert günlük değer kaybı yaşandı.

Mayıs ayında tıbbi maliyetlerin beklenenden fazla olması nedeniyle 2025 öngörüsünü revize eden UnitedHealth, aynı zamanda CEO Andrew Witty’nin ani istifasıyla da sarsıldı. Yönetimi devralan Stephen Hemsley, yeniden CEO koltuğuna oturdu.

Yılın ilk yarısında Dow Jones Sanayi Endeksi’ndeki en kötü performans gösteren hisse olarak göze çarptı. Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı’nın cezai ve hukuki soruşturma başlatması şirketi daha da baskı altına aldı.

Ancak bu zor dönemde, Berkshire Hathaway’in 5 milyon UnitedHealth hissesi alımı, hisse senedinde hızlı bir tepki yarattı. Hisse, bu gelişmeyle birlikte tek günlük bazda yaklaşık %12 yükseldi, sonrasında ise dalgalı bir seyir izledi.

DİĞER SİGORTA ŞİRKETLERİNDE KAZANANLAR ÖNE ÇIKTI

Sıralamada öne çıkan diğer artış oranlarına bakıldığında:

Allianz SE %41,3,

AXA %36,5,

AIA %26,4,

Zurich Insurance Group %20,2,

Ping An Insurance %15,5 oranında piyasa değeri artışı kaydetti.

Değer kaybedenler ise UnitedHealth, Chubb (%2,5 düşüş) ve Marsh & McLennan Companies (%1,1 kayıp) oldu.

KAR RAKAMLARINDA DA ARTAN BÜYÜME

Allianz SE, ikinci çeyrekte net kârını %13 artırarak 2,84 milyar avroya çıkardı; bu gelişme, yıl sonu hedefinin korunmasını sağladı. Kar artışına, mal ve kaza sigortası performansı ile UniCredit ortaklığından elde edilen yaklaşık 300 milyon avroluk satış geliri katkıda bulundu.

Progressive ise bireysel sigortalar segmentindeki güçlü performans ile geçen senenin aynı dönemine kıyasla kârını iki katından fazla artırdı. China Life ve Ping An, ikinci çeyrek verilerini henüz açıklamadı.