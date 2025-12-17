Cinayeti 'BALİSTİKA' çözdü: Arızalı diye gönderilen silah cinayette kullanılmış

Cinayeti 'BALİSTİKA' çözdü: Arızalı diye gönderilen silah cinayette kullanılmış
Yayınlanma:
Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda, TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli ve milli BALİSTİKA sistemi sayesinde, tırnağı arızalı olduğu gerekçesiyle incelemeye alınan bir tabancanın 2 yıl önce işlenen bir cinayette kullanıldığı ortaya çıkarıldı.

Balistik Şube Müdürlüğü'nde görevli Dr. Başkomiser Necip Öcal, suç aleti silahların "geçmişini" sorgulayan yerli sistem BALİSTİKA'nın önemini vurguladı. Sistem, olay yerlerinden elde edilen kovan ve mermi çekirdeklerinin 3 boyutlu görüntülerini kaydederek Türkiye genelindeki geniş bir veri tabanıyla karşılaştırıyor. Bu dijital arşiv, bir silahın yıllar önce başka bir şehirde işlenen suça karışıp karışmadığını saniyeler içinde tespit edebiliyor.

balistika-1.jpg

"ARIZALI" DENİLEN SİLAH CİNAYET MAHALLİYLE BAĞLANTILI ÇIKTI

Laboratuvarda gerçekleştirilen son incelemelerden biri, faili meçhul bir cinayetin kapısını araladı. Sorumluluk bölgesinden gelen ve "tırnağı arızalı" olduğu belirtilen bir tabanca üzerinde yapılan balistik karşılaştırmalar, şaşırtıcı bir gerçeği ortaya koydu. Yapılan analizlerde, bu tabancanın 2023 yılında işlenen bir "Kasten Öldürme" olayında kullanıldığı kanıtlandı.

Benzer bir başka çalışmada ise şüpheli bir araçta ele geçirilen bir diğer tabancanın; 2022'de kasten yaralama, 2023'te ise ikamet ve iş yeri kurşunlama olmak üzere toplam 3 farklı suç dosyasında kullanıldığı BALİSTİKA sayesinde belgelendi.

balistila.jpg

KİMYASAL ANALİZLE ATIŞ MESAFESİ BELİRLENİYOR

Laboratuvar sadece balistik değil, kimyasal incelemelerle de maddi gerçeğe ulaşıyor. Dr. Başkomiser Ülker Yalçın Erbastı, uyuşturucu ve patlayıcı maddelerin yanı sıra giysiler üzerindeki atış artıklarını inceleyerek, atışın ne kadar mesafeden yapıldığını ve olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu gibi hayati sorulara yanıt verdiklerini belirtti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

